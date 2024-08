El Sporting se presenta a lo grande con gaita, rock and roll y promesas de fichajes: "Lo pasaremos bien"

Con centenares de gijoneses, seguidores, también curiosos y turistas abarrotando en plena "Semanona" La Plaza Mayor, David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, prometió que la entidad hará un esfuerzo para dar un salto de nivel a la plantilla en la recta final de agosto: "Queda mercado, mejoraremos y soy el primero en estar ilusionado con lo que vendrá… Estamos trabajando por mejorar a este equipo. Así será y así continuaremos", proclamó el directivo.

La presentación pública del Sporting con vistas a la temporada 2024-2025, que arranca ya este mismo domingo en El Molinón con la visita del Levante, dio lugar a momentos emocionantes que refuerzan el estrecho vínculo entre equipo y afición, también de agradecimiento a los 21.400 socios que registra ya el club, o mensajes de refuerzo y confianza al sportinguismo frente al reto que arrancará enseguida.

Hubo en la cita varias inyecciones de optimismo para la masa social, expectante a escasos cinco días de arrancar la campaña, pendiente de ver qué sucede en lo que resta de mercado. Por parte del presidente ejecutivo para insistir en que la entidad se reforzará y hará un equipo competitivo de nuevo frente a las noticias que llegan de que otros competidores de la categoría están firmando artillería pesada. "He leído de todo, que ‘ahora somos más pesimistas, que no vemos al equipo’… Bueno, entendemos a los pesimistas, pero decidimos verlo de otra manera. Lo vemos desde la autoexigencia", razonó el directivo, con toda la plantilla y el cuerpo técnico a sus espaldas, en el escenario. También para recalcar que gran parte del "bloque" de jugadores –que estaban a sus espaldas en el escenario– son los mismos que la pasada campaña se quedaron cerca de ascender a Primera División por la vía de las eliminatorias. "El año pasado partíamos de una situación parecida en la que la gente no creía. Y el grupo demostró. Y así lo haremos, intentando llevar al club al siguiente escalón. Os vais a sentir representados por el equipo, estoy seguro".

El mensaje de refuerzo y confianza en el grupo fue después reafirmado por el técnico, Albés, que se llevó una de las grandes ovaciones. "Tengo el convencimiento de todos los futbolistas. De todos. Entendimos que son adecuados", apuntó antes de pedir unidad para intentar cumplir con los retos: "Si hay algo inquebrantable a los equipos es cuando se conectan afición y un grupo de jugadores: ese es nuestro objetivo... y es lo que tenemos que trasmitir el primer día. Para ello tenemos que ser valientes, dejarlo todo con su esfuerzo y ser capacidad de emocionar".

El discurso del entrenador, tipo con don de palabra, tuvo un punto de rebeldía para hacer ver a la gente que el resto de regresar a la elite será complejo por la competencia frente a clubes con más presupuesto. "El factor exponencial sois vosotros contra todo y contra todo", recalcó. "Lo vamos a pasar bien. ¡Estoy convencido!".

Luego, Borja Blanco, la voz de El Molinón, dio el turno de palabra a José Ángel, "Cote", justo antes de la foto de capitanes con Yáñez, Nacho Méndez y Gaspar Campos. El discurso del capitán estuvo dirigido a reconocer la fidelidad de la gente. "Solo os quiero agradecer todo lo que dais cada fin de semana. Sois una parte muy importante de este club, lo que da sentido a todo, como representante de la plantilla quiero agradecer que estéis aquí. Gracias por el año pasado. Espero que contactemos como hicimos la pasada temporada. Seremos un equipo peligroso y un gran Sporting. Puxa Sporting y Puxa Asturies", agradeció el de Roces.

Gaita y rock and roll en una abarrotada Plaza Mayor

"Estoy temblando… pero ‘ye lo que hay’", se le escapaba en riguroso directo por el micro a "Cote". Los nervios de un tipo muy emocional como José Ángel resumieron el sentido de la presentación del Sporting en una repleta Plaza Mayor. El encuentro estuvo repleto de "guiños", amenizados siempre por el "rock" y la gaita.

La cita para dar a conocer al equipo de la ciudad en plena "Semanona" contó con varios artistas locales: la previa comenzó con "DJ Nack", luego dio paso a un grupo muy sportinguista como "Drugos" que alimentaron con su rock a la expectación hasta la llegada del autobús con los jugadores al entorno del Ayuntamiento, y entre medias José Luis García de La Banda de Gaites Villa de Xixón puso a todos la piel de gallina a todos con dos himnos: el de Asturias y del Sporting. Con centenares de hinchas alzando su bufanda rojiblanca al cielo, la presentación acabó con el himno que se viene: "Es mi Gijón", de Enol Borrego.

Suscríbete para seguir leyendo