Altimira da el 'sí' al Sporting: el avance en el fichaje rojiblanco

La comisión deportiva del Sporting ha pegado esta misma semana un importante acelerón para tratar de avanzar en algunas operaciones que se observan como prioritarias para rematar la confección de la plantilla. Hasta el cierre del mercado, el 31 de este mes, habrá faena. Pero se pretende dejar gran parte del trabajo listo antes. O al menos avanzar. El club rojiblanco tiene en mente hacer al menos tres fichajes (un lateral derecho, un central, y un atacante versátil) y trabaja en encajar todas las piezas del puzle para acomodar las inversiones de cada movimiento al tope salarial.

En Mareo están ya cerca de dejar amarrada la posición de lateral derecho con la incorporación de Adriá Altimira, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, mientras que han fijado como gran prioridad la incorporación de César Gelabert –hijo del ex rojiblanco Juanmi– como el futbolista elegido para aumentar las opciones en el ataque. Además, también se observa el mercado de centrales.

Una vez que se firmen esos tres futbolistas para reforzar esas demarcaciones, se evaluará a nivel interno la conveniencia de acudir al mercado o esperar hasta la ventana de invierno. Dependerá después del espacio salarial que tenga aún libre el Sporting. Este martes, el club rojiblanco hizo nuevos avances para conseguir cerrar el acuerdo para firmar cedido a Altimira, de 23 años. En Mareo cuentan ya con el visto bueno del futbolista para recalar a préstamo en el club gijonés. Altimira se había dado un margen de tiempo para valorar todas sus opciones, con ofertas en el mercado extranjero, y alguna vía más en Segunda División. Pero el proyecto del club rojiblanco le atrae mucho. El jugador ya ha informado a su entorno que dé prioridad al Sporting por encima del resto de posibilidades. Con él, no habrá problemas y el acuerdo será sencillo. ¿Qué falta? Pues cerrar todas las condiciones de la cesión con el Villarreal. Las relaciones entre clubes son buenas. De hecho, en Mareo se respeta mucho al club groguet, y se apreció cómo se gestó el verano pasado la cesión de Hassan, ahora en el Oviedo. Los clubes siguen hablando para perfilar las condiciones. El Sporting quiere incluir una opción de compra por el carrilero catalán. Altimira renovó este mismo verano por el Villarreal hasta 2026. Esta semana se tratará de cerrar el acuerdo entre clubes. Hasta entonces, todas las partes son cautas.

Además, la comisión deportiva mantiene contactos por César Gelabert, atacante de 23 años del Tolouse y que encaja a los técnicos por su capacidad para actuar de "10" y en los dos perfiles del ataque. El club rojiblanco pretende su cesión, y mantiene conversaciones abiertas con el Tolouse y con los agentes del futbolista, de Stellar Group. Es una operación compleja. Talento consolidado pese a su corta edad, Gelabert tiene mucho mercado. Dos lesiones de rodilla importantes frenaron su progresión cuando era uno de los grandes talentos de La Fábrica del Real Madrid. Pero se ha levantado, y ahora busca continuidad.

La Sociedad Deportiva Eibar mantiene negociaciones avanzadas para su cesión. Los vascos parecen ahora los mejor situados para cerrar la cesión. Joseba Etxeberria, entrenador del club armero, juega una baza importante. Con él, Gelabert fue indiscutible en el Mirandés. El Sporting, en cualquier caso, no ha tirado la toalla para conseguir la cesión del hijo de Juanmi. En Mareo tienen varias alternativas sobre la mesa. Una, Nico Serrano, del Athletic, que parece cerca del Granada si finalmente sale cedido. Hay otros nombres a los que se sigue y todos con el mismo perfil: un atacante versátil.

De momento, no se contempla el fichaje de un "9" de área, como ya informó este periódico. No es a día de hoy una prioridad para los técnicos. Albés prioriza refuerzos en otras posiciones, y entiende que con su forma de jugar lo más urgente no es un delantero "tanque". De hecho, cree que con Jordy Caicedo ya se cuenta con un ariete de ese perfil y además con un status de titular. Asume que en esa demarcación también pueden competir Otero, Dubasin o Campuzano, que apunta a continuar en el club rojiblanco. Y en el filial están Amadou Coundoul y Esteban Lozano.

El club prescinde de los servicios de Viti Holguera

El Sporting prescinde de los servicios de Víctor "Viti" Holguera, que ya no forma parte de la estructura de la entidad asturiana. El club rojiblanco mantuvo el pasado jueves un encuentro con el gijonés y tras la cita se acordó su salida de la entidad, a la que llegó en julio de 2022 con la compra del club por parte del Grupo Orlegi. Durante todos estos meses, ha compaginado su trabajo con su tarea como captador de talentos en el club rojiblanco.

Holguera, un profesional muy destacado y respetado en el gremio por su conocimiento del fútbol base en Asturias, ocupaba las funciones de adjunto de responsable de captación en Mareo. Era uno de los miembros del equipo que lidera Óscar Garro, director de la cantera del Sporting, y una figura que trabajaba codo con codo con Pedro Menéndez, responsable de esta área, para buscar talentos para la cantera rojiblanca. Su labor era la de recopilar informes, observar jugadores y recomendar jóvenes talentos para el fútbol base del club gijonés.

Los responsables de la cantera del club gijonés justificaron su decisión en la falta de recursos financieros para aumentar la red de la estructura. Viti Holguera ha tenido durante estos dos años un papel importante dentro del crecimiento de la red de captación del club rojiblanco.

