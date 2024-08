La impactante experiencia en el atentado del 11-M del entrenador del Levante, rival del Sporting: 'Ha marcado mi vida'

La vida de Julián Calero, gracias a sus experiencias, anécdotas y conocimientos, podría recopilarse en un libro. Desde sus primeras patadas a un balón de fútbol en las calles de Parla, pasando por su etapa como trotamundos siendo segundo entrenador, hasta su llegada a un Levante que le provoca entusiasmo, ilusión y respeto. Sin embargo, sus vivencias tienen cabida en una biografía que afronta como un proyecto personal, aunque reconoce que el fútbol, además de acaparar sus años de existencia, le absorve por completo. Incluso, le inspira a nivel espiritual, hasta el punto de buscar conexiones con el deporte rey. «Estoy convencido de que es un ente vivo», comentó en "Superdeporte", del mismo grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, mientras afronta su nueva etapa en Orriols con mucha responsabilidad al ver al Levante como un club «muy grande».

Por mucho que la institución granota haya sufrido reveses de gran envergadura en los últimos años, Julián Calero quiere olvidar el pasado, asumirlo como parte de la historia y mirar al futuro con optimismo. Si en su primera puesta en escena como entrenador granota se encargó de mandar un mensaje positivo, los resultados producidos en pretemporada provocan que la euforia empiece a invadir las profundidades del Ciutat de València. No obstante, el técnico madrileño no quiere hablar de ascenso. «Nuestro objetivo es hacer un equipo competitivo. Hablar de otra cosa me parece una vendida de humo».

Por ello, busca implantar su filosofía de vida en cada uno de sus entrenamientos: vivir el presente, ir día a día y apenas planificar. Nadie, ni ese ente vivo llamado fútbol, que tan poderoso es en ocasiones, sabe qué sucederá mañana. Así lo comprobó Julián Calero cuando, en su etapa como policía en Madrid, le tocó hacer frente al atentado más catastrófico en la historia de España, ocurrido el 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha. No obstante, no le impide al técnico soñar en grande. «Quiero entrenar en Primera con el Levante».

¿Cómo se encuentra?

Me encuentro muy bien, aunque todo tiene un proceso de adaptación. La ciudad es nueva y el club es nuevo, pero soy una persona que se adapta muy rápidamente. He intentado, desde el primer minuto, sentirme cómodo y hacer que la gente también lo esté. Soy muy exigente, pero, a su vez, intento generar un ambiente en el que todo el mundo esté bien. No obstante, la gente conmigo ha sido muy recíproca. He notado muchísimo cariño y respeto hacia mí. Creo que el proceso de adaptación ha finalizado, lo hemos acelerado todo lo posible porque el fútbol no espera. Ahora hay que tirar hacia adelante.

Con cinco victorias y dos empates en pretemporada, ¿hay derecho a ilusionarse?

Me gustaría, con estos resultados, ser muy positivo, pero, si fuesen al revés, tampoco sería muy negativo porque todos hablaríamos de que es pretemporada y de que hay muchos jugadores que se alternan minutos. No hay que lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Pero es verdad que, sobre la victoria, se crece mucho más y se está mucho más seguro de lo que se hace. Hemos hecho muchas cosas bien, y creo que, como equipo, estamos en un crecimiento exponencial hacia donde yo quiero que vayamos. Sin embargo, es cierto que, en algunos de los partidos, podríamos haber tenido algún peor resultado, aunque la diferencia de goles a favor con los encajados es buena. Nos faltan cosas, pero estoy contento.

¿Qué es lo que le falta a Julián Calero?

Las cosas que me hacen falta tienen que ver con los jugadores para completar la plantilla y el tener la estabilidad de una plantilla cerrada, que es muy importante. En estos mercados, y tal y como está el fútbol... Hasta final de mes, no vamos a poder cerrar plantillas, no vamos a poder estar a gusto y no vamos a poder tenerlo todo claro. Como en el fútbol actual, si protestas no vas a conseguir nada, pues no me quejo y tiro hacia adelante. Llevamos mucho trabajo a las espaldas con ellos, tanto individuales, como por línea o por grupos, para intentarles mentalizar de la idea que queremos, pero en ataque y en defensa todavía nos faltan cosas. Nos falta completar la plantilla, porque, en el resto de los puestos del campo, tenemos jugadores suficientes. No es susceptible de que pueda cambiarse alguna pieza a última hora, pero, sobre todo la parte de atrás, hay que completarla.

La prioridad en pretemporada fue llegar en las mejores condiciones a Gijón. ¿En qué punto se encuentra el equipo?

Entendemos que, dentro de la altura en la que estamos, y de las circunstancias, iremos a Gijón en un momento adecuado. Creo que, incluidos nosotros, ningún equipo va a estar al cien por cien, pero sí hemos intentado llegar lo más alto posible dentro de la progresión que hay que hacer en pretemporada. Pisaremos El Molinón con bastante trabajo hecho, con automatismos que ya se van generando y con la gente creyendo en lo que se hace.

Sin embargo, ¿existe algún hilo de esperanza para mantener la plantilla actual?

Va a haber movimientos, seguro. Me gustaría que no hubieran salidas, pero sé que algunas van a haber. El Levante tiene unas necesidades y yo, como hombre de club que me considero, lo tengo que entender. Además, así se me hizo saber cuando firmé. Estamos intentando ver las prioridades que tenemos y, conocida la plantilla, ver cómo ajustamos alguna salida con alguna entrada que tiene que llegar. Saldrán, seguramente, algunos que sean buenos jugadores, pero espero que los que lleguen lo sean también. Es la ley de la oferta y la demanda. Es como funciona el fútbol. Me encantaría que se quedasen todos, estamos hablando de jugadores importantes y que son claves para hacer un equipo que compita con los buenos.

¿Cuántos movimientos prevé?

Es imposible. No es que no lo sepa, es que es imposible de predecir. Lo estamos viendo en otras operaciones. Rápidamente se estropea una negociación. Los clubes, los jugadores y los representantes juegan sus bazas. Hay un juego a tres bandas que es complicado de controlar. ¿Sabes lo que hago? Trabajar como si se fueran a quedar todos. Así he hablado con ellos uno por uno. Después, que el fútbol decida. Pero, si se quedan, están en dinámica y en lo que Calero quiere.

Tratar a todos por igual, durante cualquier mercado, no es lo común en el fútbol.

Es como si a un cocinero le cambian los ingredientes. Igualmente lo hace. Tendré que apañarme. Si eres un cocinero bueno, la paella será buena. El sabor será diferente, pero saldrá. Hay que adaptarse. Con los ingredientes que tengo intentaré hacer la mejor paella, pero sé de las limitaciones que tenemos, de los problemas que arrastramos y de lo que ha significado seguir en Segunda División un año más. Vamos a ver si nos reorganizamos para volver a relanzarnos. El club volverá, seguro.

Hace dos meses, en su presentación, dijo que rebosaba optimismo. ¿Sigue con la misma actitud?

Cuanto menos la misma porque veo que la gente y el club quieren. Veo que, a nivel económico, se están sentando las bases para salir de esta. Además, en una economía de guerra. Se les presentó una situación en la que había mucho debajo de la alfombra y la están solventando. El club, en poco tiempo, se va a poner a un nivel económico aceptable. Todo es mejorable, pero soy optimista porque el Levante está queriendo crecer en todos los ámbitos.

También insistió en el privilegio que le suponía entrenar a su actual club. ¿A qué se debieron sus palabras?

En la vida hay que ser muy humilde y saber que esta es institución es muy grande: con una historia importante, un pasado glorioso y un presente tan bonito como esperanzador. Julián Calero no podía ponerse por delante de la institución en ningún caso. Siempre por detrás y, por supuesto, respetando la importancia del club. Representar a esta ciudad, al club más antiguo de la Comunidad Valenciana, a la gente del Levante y a un estadio como el Ciutat de València es un honor para mí. Sin embargo, uno viene a ayudar al club, no a que el club me ayude a mí. Ese sería un gran error. El día que no pueda, porque me sobrepase, tendré que dejarlo. Ahora he venido a traer la experiencia que tengo de toda mi vida en el fútbol, pero la entidad está muy por encima de mí.

Comentó, a su vez, que el Levante tenía que recuperar sus valores.

Al Levante, históricamente, le he visto ser un equipo muy competitivo, agresivo y difícil de vencer. El club cogió también unos patrones de juego que le fueron muy bien. Lo que quiero recuperar es ese espíritu. Como dije en la presentación, el ‘espíritu Ballesteros’. No por Ballesteros en sí, sino por su generación y por lo que significaba: un jugador con pundonor, con corazón, que nunca dejaba de creer, que sentía la camiseta y que siempre peleaba por el escudo. Uniéndolo a jugar bien, a un modelo de juego y a unos patrones, que son meterme en campo contrario, ver cómo atacar y cómo amenazar…. Más que perdidos, están escondido. Y hay que volverlos a sacar.

¿Sigue pensando que todo va a salir bien?

Cuando vienes de una mala época, y de recibir tantos golpes y desencantos, necesitas creer en ti y que crean en ti. Desde dentro te estás viendo de una manera y parece que eres un desgraciado, que no puedes conseguir nada, que todo te pasa a ti y que el universo está confabulado, pero esa no es la realidad. El Levante es grande, poderoso y tiene sus herramientas, por lo que tiene que creer en ellas. Los momentos malos hay que empezar a olvidarlos, a dejarlos como historia. Si no, como club, seremos un mártir y no puedo permitirlo. Pensar que somos unos desgraciados, y que todo lo malo nos pasa a nosotros… Debemos tener la autoestima alta. Lo que sucedió en el pasado no puede condicionar nuestro futuro. Son cicatrices de guerra, pero seguimos vivos y batallando. Forma parte de una historia en la que, por qué no, queremos escribir una página bonita, que ya toca.

No obstante, mientras el Levante fue hacia abajo, usted fue hacia arriba.

Estos últimos años sí que es cierto que han ido especialmente bien, porque fuimos a un club como el Burgos, que llevaba 20 años fuera del fútbol profesional, y lo logramos meter. Pasamos de 2.000 socios a 12.000, a tener el campo lleno, remodelado, con la ciudad ilusionada con el fútbol... Al principio no te conocían y al final no podías ni salir a la calle. Me marché porque creía que había acabado una etapa, y cuando fui a Cartagena, donde la gente me tachó de loco porque fui a un equipo que iba último, con muy pocos puntos y con pocas posibilidades de salvarse conseguimos un auténtico hito. No puedo decir que me haya ido mal, ni mucho menos, pero ahora hemos dado un paso y estamos aquí. Lo único que me queda es el ahora. Es verdad que el pasado influye en mi presente porque, si no, no me hubieran fichado. Da herramientas, más experiencia y más seguridad para saber las cosas que tienes que hacer. Ahora estoy intentando aplicarlas en el Levante para que, como he dicho antes, podamos escribir páginas bonitas.

Uno echa un vistazo a su trayectoria en los banquillos y saca la conclusión de que ha vivido de todo.

La vida me ha llevado por caminos que, en algunos casos, han sido sorprendentes. Poder estar en Champions, a lo largo de veinte partidos, es una pasada. Haber estado en un Mundial es algo increíble, aunque fuera de la forma que fue. Sin embargo, llevo la humildad de haber estado en un club de Tercera División, de segundo entrenador con varios técnicos, en diferentes categorías y en tres países diferentes. Me hacen tener la sensación de ser un afortunado en cuanto a todas esas experiencias.

¿Es de los entrenadores que no entiende de categorías?

Sin duda. A mí me gusta el fútbol. Estaba en Primera División y me metí en Tercera para entrenar diez partidos porque un amigo me pidió el favor en el Atlético de Pinto. Antes estuve en la Agrupación Deportiva Parla y después me fui a Emiratos Árabes, Oporto, Oviedo, Navalcarnero, donde hicimos la mejor temporada de la historia, estando a punto de subir a Segunda… Sinceramente, no entiendo la gente que se queda en el paro porque está esperando cosas mucho mejores. Yo, en ese sentido, soy poco paciente. Me gusta entrenar. Me habré equivocado en algunas decisiones, pero lo hago con el corazón. No entiendo de categoría, sino de fútbol.

Sin embargo, la vida le llevó a abandonar a Lopetegui para marcharse con Fernando Hierro, y esa decisión, le permitió vivir un Mundial.

Esa historia es curiosísima. Si le digo a Lopetegui que no voy a seguir en Oporto es porque quiero entrenar yo. Me apetecía serlo y no me importaba bajar categorías. Había tenido una experiencia con él fantástica, pero me apetecía entrenar. No obstante, tres o cuatro meses después, me llama Fernando Hierro porque se va al Oviedo, y como no tenía nada, le acompañé. Justamente, un mes después, Lopetegui firma por la Selección Española y esa decisión hace que no sea segundo entrenador, pero, cuando Lopetegui se va de la Selección, Hierro me vuelve a llamar para estar en un Mundial. Una locura, al igual que un cúmulo de circunstancias que hacen que la vida sea lo que es. No planeo nada que pase del mes que viene, te lo aseguro.

¿Siente que el fútbol le ha engullido?

Sí, absolutamente. Soy una víctima. Además, con premeditación y alevosía, pero con mucho gusto. Me ha engullido porque, cuando dejo de jugar, acabo saturado. Mi vida estuvo mediatizada por el fútbol y creí que tenía que ir encaminada hacia otras cosas. Pensé que hasta ahí había llegado. Aprobé la oposición para ser policía municipal en Madrid y pensé en dedicarme a ello, en hacer carrera y en crecer. Una vida totalmente diferente, nada que ver con el fútbol y en la que, cuando llegabas a casa, te olvidabas de todo. A los pocos meses me di cuenta de que era misión imposible, por lo que formé un club, en el que estaba también mi hijo, donde el resultado daba igual y en el que los niños salían de los partidos cantando y riendo. Además, jugaban todos el mismo tiempo. Ahí me di cuenta de que echaba de menos cualquier cosa relacionada del fútbol. Me volví a enganchar y fue imparable. Ahora me tiene absorbido completamente. Menos mal que tengo a mi mujer porque tira de mí. El martes, por ejemplo, me sacó al cine. Y digo que me sacó porque fue literalmente así. Si no fuera por ella… Ayer me acosté a las dos de la mañana preparando vídeos para los chicos, pero lo hago con el gusto de alguien que se dedica plenamente a su profesión.

No obstante, el fútbol le regaló la experiencia de entrenar, a nivel profesional, a Iván Calero, su hijo.

Además de manera inesperada, porque siempre dije que no iba a entrenarle a nivel profesional. Con cuatro años sí, porque aquello no era entrenar, sino divertirse. La finalidad de aquella etapa fue la de meterle a los niños el veneno del fútbol en las venas, para que esa droga se retroalimentara. Por eso les hacíamos cantar, que se lo pasaran bien y que compitieran en igualdad de condiciones. De ese grupo, a algunos me los encuentro por la calle, ya con treinta años, y se acuerdan. Sin embargo, y volviendo a Iván, mi idea fue no entrenarle. Nunca. De hecho, era crítico con esa situación porque, como esa, las he visto a lo largo de mi carrera. No nos vamos a engañar: no puedo mirar a mi hijo igual que a otra persona. No obstante, como dio la coincidencia de que estaba en el Cartagena y era un jugador importante, no iba su padre a ponerle. No fui a sacarlo a flote, sino que, en este caso, su padre fue a echarle un salvavidas a un equipo en el que era titular, jugaba todo y venía de unos años muy buenos. Pensé: si no es ahora, no será nunca. La circunstancia fue buena. No recibí ninguna crítica al respecto. Me lo puso muy fácil jugando muy bien.

No entiende de categorías, pero, ¿usted sueña con dirigir al Levante en Primera?

Sinceramente, lo que quiero es ser entrenador de Primera División con el Levante. Nunca miro por mí mismo. Además, se lo digo a los jugadores: el crecimiento personal es una consecuencia. Claro que me gustaría entrenar en Primera División. Y en la Champions, por supuesto. Pero no es mi planteamiento. Lo que quiero es hacerlo en el Levante muy bien y que los sueños de la gente salgan adelante. Que todas las ilusiones se hagan realidad. Eso, de primeras, me hace muy feliz. Es mi Champions particular. No me preocupa otra cosa que no sea la competición del Levante, hacer un equipo fuerte y competir muy bien, tanto en LaLiga como en Copa del Rey.

Entonces, ¿podemos pronunciar la palabra 'ascenso'?

No voy a nombrar esa palabra. Es tan bestia que no la voy a mencionar. Hablar de ascenso sería un error en el mes de agosto, cuando el ascenso, de cualquier equipo, se produce en junio. En el mes de agosto, si te fijas, ya ascienden entre ocho y doce. Recuerdo algún caso en el que hablaban de ascenso y bajaron de categoría. Hay que ir con cuidado con las palabras que se dicen y con las expectativas que se generan. Son mochilas que llevan los clubes y los jugadores a sus espaldas. Ahora mismo hay otros equipos que, por su paracaídas o por otras situaciones, se han puesto por delante en lo económico. Sin embargo, competir contra nuestra historia, y contra nosotros, va a ser muy duro. Ahí es donde pongo la mano en el fuego. De hecho, la pongo de cabo a rabo. Ahora, nuestro objetivo es hacer un equipo competitivo y generar ilusión en la gente. Hablar de otra cosa me parece una vendida de humo tremenda.

Prefiere vivir el día a día, ¿no?

Sí. Ya sé que es un tópico, pero, ahora mismo, lo que me importa es empezar bien la competición. Los diez primeros partidos son la apertura, el posicionamiento y los codos en la carrera. Después, hasta la jornada 32, la travesía en el desierto, y luego viene, el final. Y en ese final queremos estar bien posicionados. ¿Dónde? Lo mejor que se pueda. Hombre, si me preguntas, quiero estar primero antes que octavo, pero si estoy séptimo, y estoy peleando por lo que quiero, iremos a por ello. Quiero ver cómo evoluciona el equipo de aquí a diciembre. A partir de ahí, ver cómo encaramos el final. Queremos empezar lo mejor posible sabiendo que la temporada es larga, pero entre la ilusión que llevamos todos, y las ganas que tenemos, haremos que el maratón sea lo más llevadero posible.

Su mentalidad de vivir el presente, ¿viene precedida por lo sufrido en el 11-M? Fue, en calidad de policía municipal, a socorrer a las víctimas.

Siempre he sido de esa mentalidad, pero es cierto que esa experiencia que viví en el atentato del 11-M, con tantísima gente muerta y con otra tanta que se me murió pidiéndome ayuda, provocó que mi alma cambiara. No mi persona, pero mi alma sí. Relativizo todo mucho más. Lo bueno y lo malo. Sé que tenemos un final, que todos sabemos cuál es, pero que ninguno quiere reconocer. Pese a ello, se trata del rastro que dejas en la vida. Intento dejar el mejor posible. No siempre lo conseguiré, pero pretendo que mi legado sea de ser buena persona. El de si hago mal las cosas, o algo que haya molestado a alguien, pedir disculpas. El día a día es importante porque no sabemos cuánto vamos a estar aquí. No hago planes, entre otras cosas, porque ese 11 de marzo podría haber sido mi último día y no haber tenido un presente. La vida no es pensar qué pasará en un futuro, sino en qué sucederá mañana.

Veinte años después, ¿sigue teniendo el nudo en la garganta?

La mochila la he ido quitando con ayuda profesional. Siempre se quedará el recuerdo. Lo que haces es intentar sacarle provecho. He tenido contacto con alguna de las víctimas. Una de ellas, que es de mi pueblo, de Parla, está enterrada justo encima de mi madre. Y, sinceramente, creo que mi madre la protege. Estoy convencido. Me ha generado una serie de cuestiones que han marcado mi vida. Esa malísima experiencia ha sido para convertirme en mejor persona.

Entonces, usted no cree en los partidos a vida o muerte, o en los encuentros que son catalogados como finales.

No creo en esos mensajes. Creo en las finales cuando son finales. Creo mucho en el proceso con el que vas llegando a los resultados. En que no hay un muro después de un partido del que es imposible salir. Como lo he vivido como jugador, sé lo que les condiciona. Hay que tener siempre una escapatoria. Hasta en los peores momentos la hay. Intento generar en mis futbolistas patrones relacionados con la vida. No solo hablarles de fútbol. De hecho, estoy convencido de que el fútbol es un ente vivo. Sí, el fútbol tiene vida propia, y yo le hablo al fútbol. En ocasiones le pregunto qué quiere. En Cartagena le llegué a insistir. ¿Qué más quieres de nosotros? Yo me autorespondía, me decía que teníamos que trabajar más. No me habla el fútbol, no estoy tarado (ríe). Pero fui a los jugadores y les dije que el fútbol necesitaba más en situaciones concretas. O se lo dábamos o nos hundíamos. Y mira, al final, se lo dimos y conseguimos salvarnos.

¿El fútbol es terapéutico para Julián Calero?

Sin ninguna duda. El fútbol, excepto en algunas cosas que están fuera de lugar, lo es. Lo que no es terapéutico son las faltas de respeto y los insultos de cualquier tipo. Hay gente que piensa que por pagar una entrada tiene derecho a insultarme, por ejemplo. Uno tiene derecho a ver un espectáculo y, si no estás de acuerdo, expresarlo, pero no para insultar a las personas. Terapéuticamente, cuando a un niño le pones a jugar en un equipo, le estás generando valores, trabajo, compañerismo, esfuerzo, solidaridad y dedicación. Eso es para toda la vida, no solo para el fútbol. Ese niño, si lo aplica en su día a día, verá lo bien que va. El fútbol es muy terapéutico, pero, si lo llevas al lado oscuro, es malísimo: agresividad desmedida, faltas de respeto, insultos…

¿Y la biografía que está escribiendo sobre su vida lo es?

Hice el capítulo del 11-M y tengo varios previstos, pero, la conclusión del libro, es que el fútbol me ha rescatado. Me ha salvado la vida. Mi barrio era un lugar donde había mucha droga. Una zona muy humilde y con un crecimiento muy desmedido, pero donde la droga campaba a sus anchas. Como algunos amigos míos murieron, probablemente hubiera caído, pero el fútbol me salvó. Me llevó a no coger aquel estilo de vida porque jugaba al fútbol. Incluso, mi madre me amenazaba con quitarme el fútbol si no abandonaba ciertas compañías. Y yo, por supuesto, las dejaba de lado. En más de una ocasión he comprobado que el fútbol me ha salvado. Es mi vida absoluta.