Rubén Albés y sus sensaciones ante su estreno con el Sporting: 'Quiero ver un Molinón calentito'

Rubén Albés transmite su emoción y sensaciones ante su estreno en Liga con el Sporting. Analiza también en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante el estilo de juego que quiere mostrar, el estado de la plantilla y el ambiente que se espera encontrar.

-Sensaciones ante el debut. "Positivas. Ha sido una pretemporada larga y exigente, la gente tiene ganas de que llegue el modo competición. El vestuario esta en un nivel alto de autoestima, seguimos creciendo en ideas e intenciones que queremos mostrar. Queremos vivir un gran ambiente en el Molinón".

-Estado de Dubasin. "Ha tenido unos pequeños problemas en la espalda. Soy optimista, ojalá esté el domingo".

-¿Qué Sporting espera? "Lo que tratamos de mostrar desde el dia 1 de la pretemporada: valentia, velocidad, capacidad para aaptarse a diferentes registros, seguridad defensiva y sentirnos fuertes".

-¿Cómo ha visualizado su debut en El Molinón? "Todos los entrenadores, antes de cada partido, nos imaginamos lo que puede pasar. Siempre ganamos en nuestros pensamientos nocturnos. Nos dormimos pronto perfilando algunos detalles, y en mi sueño vi que es bonito lo que se va a vivir".

-Sobre el rival. "No depende de nosotros lo de que tenga problemas de inscripción. Es habitual en algunos clubes, ya me pasó, y al final se solucionó todo. Me espero un buen Levante, que mantiene la base de jugadores del curso pasado, mucho talento, y el sello que les ha imprimido Calero, que les ha dado un nivel de organización. La pretemporada ha sido un equipo realmente bueno, se les ve con confianza, con la convicción en lo que se pide su míster, espero un partido de nivel para ser la primera jornada".

-Sobre el mercado, ¿qué le transmite el club?". Como se dice ahora en Instagram, "Good Vibes", buenas vibraciones. Pero solo pienso en el partido del domingo, y que la gente que trabaja para solucionar la situación de la plantilla trabaja en esa parte".

-Calendario inicio de Liga. "El Molinón tiene que ser un factor diferencial, nos tiene que dar un plus de energía y emoción en cualquier situación que vivamos, y trataremos de aprovecharlo, pero si nos hubiera tocado fuera, diríamos que hay que competir fuera, demostrando que también vamos a competir bien. Entiendo que no va a ser un factor determinante".

-Ambiente de El Molinón, que pide equipos al ataque. "Me encantaría ver un Molinón calentino, muchas veces hablamos de la idea del entrenador, pero también es un poco el sentimiento que tienen muchos de nuestros jugadores, no construyo equipos independientemente de los jugadores, sino en torno a los jugadores que tengo para sacarles el máximo rendimiento".

Estado de Caicedo y Róber Pier. "Dentro de poco, dentro de una o dos semanas, no quiero dar pistas al rival ni decir ni una o dos".

Futuro de los canteranos, Álex Lozano y Oyón. "Inicialmente vendrán ambos citados, y sobre como transcurra el mercado veremos la decisión que tomamos en los dos casos".