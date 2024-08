Dubasin se estrena con goles y ovación de El Molinón: 'Me han recibido muy bien sabiendo de dónde vengo'

Hizo dos goles en su debut en El Molinón, pero solo uno subió al marcador. Jonathan Dubasin fue el gran protagonista del primer partido del Sporting, donde los rojiblancos cayeron por 1-2 ante el Levante. El ex del Oviedo terminó ovacionado por el público cuando fue sustituído por Campuzano, una reacción que agradeció el atacante sabiendo que su paso por el eterno rival podría levantar algún tipo de recelo entre los seguidores gijoneses.

El partido. "Sabor agridulce por no haber conseguido los tres puntos. Estoy muy contento de poder vestir esta camiseta. De llegar a El Molinón con esta gran afición. Lástima de no habernos podido llevar la victoria".

Debut. "A nivel personal ha sido lo que todo jugador desea: llegar a un club nuevo e iniciar con buen pie, pero como he dicho, es agridulce porque llevarse los tres puntos es lo más importante”.

Muy contento. "La afición me ha recibido muy bien sabiendo de dónde vengo. Estoy muy agradecido por ello. He disfrutado mucho este primer partido con todos los sportinguistas. Espero que sea el primero de muchos (por el gol).

Cariño. "(Sentirse) especialmente querido… me lo tengo que ganar más. He tenido un recibimiento mejor de lo que me esperaba. Estoy muy agradecido por ese cariño mostrado día a día.

Rendimiento. "Vine aquí a intentar recuperar mi nivel. El míster me conoce y sabe sacarme mi mejor partido. Tengo mucha confianza con Rubén (Albés). Estoy con él a muerte. Es un punto que a un jugador le da esa confianza para sacar lo mejor".

Cambiar el primer gol por el segundo. "Mejor que hubieran dado por válidos los dos. A lo mejor, sí (cambiarlo). El primero es más especial y la dinámica del partido podría haber sido diferente. Al final ha sido fuera de juego, tocaba seguir trabajando y por suerte ha llegado el segundo".