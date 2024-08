La valoración del estreno de Rubén Albés en Liga y el número de fichajes que espera para el Sporting

Valoración del partido. “Hemos estado mejor como juego en sí que con el propio resultado. Te juntas con un buen inicio, con un gol anulado, con la lesión de Nacho Méndez, su primer acercamiento les genera un gol, y quieres remontar lo antes posible y eso te genera tensión. Tenemos que crecer, porque tenemos buenas entradas por fuera, y gente para rematar, pero no contactamos. Y otro problema fue que nos hicimos demasiados largos la primera parte, y que las vigilancias fueron muy lejanas. En la segunda mitad, sacamos centros, balón parado, que es algo que tenemos que mejorar".

Lectura sobre la defensa. "Hemos sido valientes, defendimos bastante lejos durante todo el partido. Permitimos a Andrés, el centro con la izquierda, que sale en centro chut y apareció Carlitos que metió la pierna, que es una circunstancia difícil”.

Fichaje. “Estamos trabajando para que lleguen cuanto antes jugadores que añadan valor y más nivel para la plantilla. Las jornadas pasan, y hay que hacerlos funcionar dentro del grupo, pero la intención del club es conseguir jugadores que no se han podido conseguir antes".

Falta de altura para la estrategia. "Probablemente no seamos tremendamente poderosos, pero no creo que estemos fuera de la media de la Liga. Tenemos a Jordy Caicedo que nos dará un plus. Si somos capaces de generar tantas situaciones de balón parado hay que saber sacarle provecho".

Rol con Caicedo. "Ya hemos jugado amistosos con Caicedo. Pienso solo en los que disponemos para el siguiente partido. Ojalá tener la problemática de si está Jordi lo que podemos hacer".

Dubasin, debut con gol. “Estoy tritranquilo con lo que va a ser su rendimiento. Hoy ha sido una muestra de que tiene gol, llegada, trabajo y juega para el equipo”.

Gelabert. “Soy optimista, si no eres optimista no te puedes dedicar al fútbol. Trataremos de ser optimistas, aunque haya situaciones que no controlamos”

Acción que el Levante no tiró el balón fuera. “Miro el comportamiento de mi equipo, no valoro ese tipo de situaciones”.

Gol anulado. “Hubiera sido precioso que esas intenciones te dieran un gol tan pronto. Esas posiciones altas, asumimos riesgos, hoy nos han penalizado. Nos permitirán controlar duelos. Hemos combinado el asaque organizado, en la segunda parte. Hemos hecho una buena combinación de cosas, pero nos vamos fastidiados, no es el comienzo que nos gustaría”.

Inicio de Liga con sorpresas. Normalidad, pasa todos los años. Se necesitan jornadas para ir viendo donde se coloca cada uno. Igual que los que recién ascienden lo hacen con una inercia positiva. Acaba de empezar para todos, para bien y para mal”.

Césped. “Es cierto que se levantaba, es extraño, estaba un poco blando en algunas situaciones, pero estaba para jugar al fútbol bien”

Número de fichajes. “Las incorporaciones lo importante es que lleguen. Tres se harán seguro. Es una cuestión de convicción, no puedo prometerlo. Mucho más no”.

Presión del Sporting. “Cuando uno es entrenador siempre siente presión, con la responsabilidad de tener detrás una ciudad. Me gusta disfrutar de esto, creo que uno se siente entrrenador cuando está en un campo como este, que la gente es exigente y apoya, que pide que el Sporting esté en la parte alta y eso forma parte de nuestra profesión”.

Valoración de laterales. “Han estado bien en rasgos generales, nos ha faltado algún ajuste de Cote en las vigilancias. El resto han estado bien, cada uno con sus características. Iker es una sorpresa agradable de los jugadores de Mareo, pero es pronto".