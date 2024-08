La contracrónica del Sporting-Levante: ¿Por qué Dubasin celebra los goles como un pingüino?, cuál fue el último inicio en casa y con derrota en Segunda, y el encanto de jugar a las cinco

Un patinazo en casa en la primera jornada lejano en el recuerdo

Fue el estreno de Manolo Preciado con el Sporting. En agosto de 2006. Hace 18 años. Y el Sporting perdió 1-3 ante el Valladolid. Fue la última vez en Segunda que al Sporting le tocó jugar la primera jornada de Liga en casa y perdió. Después llegaron cuatro victorias, Poli Ejido (4-0) en 2007, Castilla (1-0) en 2013, Logroñés (1-0) en 2020, y Burgos (1-0) en 2021. Pero si se tiene en cuenta la primera toma de contacto con El Molinón, incluyendo a la segunda jornada, hay que remontarse a 2012 con un 2-3 del Murcia para ver otro pinchazo, porque en medio Ponferradina, Lugo y Nàstic de Tarragona cayeron, y el Rayo Vallecano empató, en esa misma situación. Se rompió esa magia de esa primera conexión con la afición rojiblanca, con ese impulso que tanto se notaba de empezar de pie y enganchar. La derrota llegó con el Levante aprovechando prácticamente sus dos ocasiones claras de gol, pero a la vez con un Sporting que dejó dudas y al que se le notó espeso en ideas y ritmo. Queda mucha temporada por delante, se esperaba más, pero tampoco se vio un equipo desdibujado o roto. Albés arrancó con derrota, en un día de contrastes. Le falta rodaje al equipo. Y también refuerzos. El calendario asimétrico volverá a dar otra oportunidad en El Molinón, el sábado que viene ante el Eldense, y ya no hay excusa para no aprovecharla.

El fútbol a las cinco mola y una lección de la afición en agosto

Las televisiones, el fútbol moderno y escalonado, y esas circunstancias actuales especiales han llevado a perder una tradición, como era el fútbol a las cinco de la tarde. Las nuevas franjas arrebataron al aficionado ese instante especial de la semana, de un domingo a las cinco de ir a ver a su equipo. De forma circunstancial, por ser agosto y tener que retrasar la primera franja de las cuatro por el calor, el Sporting se reencontró con esa atmósfera especial. Aunque quizás tan pronto, y con calor, agosto y muchas actividades, podía haber sido casi hasta algo desfavorable. Pero la afición rojiblanca se enganchó y hubo, casi como los últimos veranos en El Molinón en agosto, una gran entrada. Da igual que estuvieran muy cerca la Feria y los toros. El Sporting tira mucho, desde el principio, y durante todo el curso. Antes de que los resultados lleguen o que haya algo en juego, El Molinón ya luce sus mejores galas.

El "pingüino" Dubasin, doble estreno goleador, aunque sólo valió uno

Tenía 18 años cuando jugaba en las categorías inferiores del Girona y para celebrar un gol decidió imitó la forma de andar de un pingüino. Caló y causó sensación. Y desde entonces lo ha repetido en los equipos que ha jugado. Como no podía ser de otra manera también lo hizo en Gijón. La primera vez llegó con apenas dos minutos jugados, con una efusiva celebración, pero con la pega y el bajón posterior de que se le anuló el tanto por un milimétrico fuera de juego. El Molinón no solo se entusiasmó con la celebración en directo, sino también al verle por el videomarcador imitando a un pingüino, que pronto replicó toda la grada. Ya en la segunda parte volvió a marcar, con un imperial cabezazo en el que se adelantó al rival. Ese sí que ya subió al marcador. Y ahí la grada ya sí que hubo mucho más imitaciones. Y se retiró del campo con ovación. Un debut soñado.

El Sporting necesita fichajes: el fondo de armario es esencial

El Molinón fue pionero. Estrenó el primer sexto cambio en la Liga. Una nueva medida que se aplica cuando hay una sustitución por conmoción cerebral. Ese golpe de Nacho Méndez abrió esa vía para los dos equipos, pero solo el Levante la aprovechó. No gastó ese cambio extra el Sporting. Pero tampoco Albés tenía muchas opciones de refresco. Introdujo a los cuatro jugadores de campo con ficha del primer equipo. El resto eran canteranos. De ahí que el Sporting necesite que lleguen ya nuevos fichajes, porque el fondo de armario es esencial en esta categoría tan larga y dura. La previsión son tres, lateral, central y delantero versátil –será Gelabert–. Pero quizás el club debería hacer un esfuerzo y traer alguna pieza más, para darle un plus al ataque.

Juanín, un servicio extra del vigilante para intentar dejar al equipo bendecido

El partido ante el Espanyol de la pasada temporada durante el play-off iba a ser el último servicio de Juanín, un conocido vigilante de seguridad de El Molinón, que se iba a jubilar y que tenía esa esperanza de trabajar un partido más, para ver otra ronda y que el Sporting pudiese ascender. No sucedió. Pero el destino le dio un partido extra, ante la falta de efectivos en la empresa seguridad. Estuvo como siempre en el acceso de entrada al parking de El Molinón durante el partido ante el Levante. Con esa nueva ilusión de dejar bendecido al equipo para que esta temporada sí sea la del éxito. No empezó con buen pie la cosa, y aunque era la primera jornada, Juan José López disfrutó con un ambientazo, pese a que no se llevara el recuerdo de la victoria.

