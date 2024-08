Así está el final de mercado para el Sporting: Gelabert, pendiente de viajar a Gijón mientras el club espera por Altimira

El Sporting trabaja en agilizar la llegada de los que son dos de sus objetivos para este final de mercado. Mientras la cesión de César Gelabert está más que avanzada, con el jugador pendiente de poder viajar y pasar reconocimiento médico con el conjunto rojiblanco, algo que puede resolverse en las próximas horas, el club se mantiene a la espera de Adrià Altimira. El lateral cuenta con el interés del Leganés, club que valora alternativas para y vía que desea mantener viva el futbolista por la oportunidad de jugar en Primera. La decisión apunta a resolverse esta semana.

El optimismo por ver a César Gelabert de rojiblanco en los próximos días crece en el seno del club rojiblanco, donde se ha querido llevar con prudencia la negociación con el jugador durante los últimos días. LA NUEVA ESPAÑA avanzó el pasado viernes el sí del jugador para convertirse en nuevo refuerzo del Sporting. Gelabert, con ofertas para recalar en otros clubes de Segunda División, comunicó entonces su intención de incorporarse al conjunto gijonés, aparcando las negociaciones con el resto de pretendientes, a quienes se les advirtió de la decisión.

Desde entonces, el Sporting ha ido avanzando con el Toulouse la fórmula y la documentación del acuerdo que traerá a César Gelabert a Gijón en calidad de cedido. Mediapunta de talento, con predilección por jugar en el centro, aunque también cuenta con capacidad para adaptarse a los dos costados, su llegada sumará herramientas para el desequilibrio en el último tercio. "Soy optimista, si no eres optimista no te puedes dedicar al fútbol. Trataremos de ser optimistas, aunque haya situaciones que no controlamos", señaló ayer Rubén Albés, entrenador del Sporting, preguntado por la situación de la incorporación de Gelabert.

La decisión del jugador tiene una parte sentimental. Hijo del exrojiblanco Juanmi, se inició en el fútbol en la pista de Las Mestas, formando parte del equipo escolar del Colegio Clarín, a escasos metros de El Molinón. Desde entonces, el deseo de poder vestir algún día de rojiblanco está presente en el que fuera uno de los destacados canteranos del Real Madrid, al que solo una lesión de rodilla privó de un mayor protagonismo. Volvió a mostrar su mejor versión en el Mirandés, trampolín para su salto al Toulouse francés, donde ha disputado competición europea.

Con Gelabert a punto, el club espera a la decisión final de Adrià Altimira, operación que estaba también muy encaminada hasta la aparición del Leganés. De la posibilidad de que prosperen las primeras opciones de los madrileños para el lateral derecho depende ahora que el Altimira acabe jugando en Segunda con el Sporting. La idea es que Rubén Albés pueda contar con algún efectivo más de cara a la próxima jornada, en la que los rojiblancos recibirán al Eldense, el próximo sábado, a las 17.00 horas.

