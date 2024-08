Cote defiende al nuevo Sporting y adelanta que "no voy a imitar a Cali"

Cote defendió este miércoles en Mareo al nuevo Sporting. El jugador rojiblanco quiso sacar el lado positivo de la derrota del pasado domingo ante el Levante y reivindicó que el equipo no hizo las cosas tan mal como para llevarse un resultado tan negativo (1-2). El gijonés, uno de los capitanes de la plantilla, habló también de su papel en el vestuario y de su próximo duelo con Hassan, ahora en el Oviedo.

El partido. "A todos nos hubiera gustado empezar ganando. Tampoco se hicieron tan mal las cosas. El año pasado hicimos partidos como el pasado fin de semana y obtuvimos los tres puntos. Mi sensación es que el Levante, con muy poco, encontró dos goles. Nosotros hicimos muchas cosas bien y no obtuvimos premio. Esto es Segunda, hay que cuidar todos los detalles. Esperamos que este fin de semana esos detalles caigan de nuestro lado y obtengamos más premio".

Rival parapetado. "Los equipos de Calero son difíciles. Creo que no hicimos un mal partido. Ellos obtuvieron mucho premio. Hay que corregir cosas. En ataque estuvimos bien, tuvimos acercamientos, ocasiones… Esperamos que en el siguiente partido las metamos".

El inicio de Liga. "Para nosotros jugar en El Molinón es importante, un plus. Todo partido es importante y hay que ganar. Siempre salimos a ganar. No pienso en otra cosa que no sea eso. Esto acaba de empezar. Tenemos capacidad para ganar".

Sensaciones. "Hay que estar positivos. Esto es muy largo. Confío en este equipo. Ahora cuesta un poco más en piernas en el inicio, pero eso se irá cogiendo. Hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y estar más acertados de cara gol".

Capitanía. "Se ha ido Cali que fue un capitán increíble. Aprendí mucho de él. Por mi parte sería falso hacer las arengas que hacía él. Hay que ser quien eres. Sé que eso de Cali no lo tengo. No voy a tratar de imitar. Él tiene eso y yo otras cosas".

Hassan. "Hassan es un tío peculiar, hay que entenderle. Le entendimos el año pasado aquí. Solo le puedo desear lo mejor como persona, es un buen chaval. Si me toca enfrentarme a él, intentaré estar lo mejor posible sabiendo que es muy difícil taparle. Le cuesta a cualquiera. Por mi parte, compañerismo. El tiempo que estuvo aquí se portó muy bien".

Eldense. "Es un rival complicado, como cualquiera en Segunda. Ellos vendrán un poco más a esperarnos, es lo que lo que suelen hacer los equipos en El Molinón. Es un equipo peligroso en contragolpes. Partido difícil".