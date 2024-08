Dani Martín, su regreso a El Molinón y un retorno al Sporting: 'No faltaron ganas de volver este verano'

El sábado regresa a El Molinón defendiendo la portería del Eldense, conjunto con el que se estrena esta campaña y viene de ganar en la primera jornada de Liga, ante el Tenerife. Dani Martín Fernández (Gijón 1998), atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA nada más terminar el entrenamiento matinal de su equipo, con el que firmó en junio tras finalizar contrato con el Andorra. "Aquí todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos", subraya sobre el cuadro alicantino, donde pretende "recuperar la continuidad y demostrar mi nivel". Al campeón de Europa sub-21 en 2019, año en el que fue traspasado desde el conjunto gijonés al Betis, por 5 millones de euros, se le nota con ganas.

–Antes de nada ¿Hugo alguna opción de volver al Sporting este verano?

–Las ganas de volver a Gijón nunca faltaron. Mucho más por una situación familiar que tenía. No hubo interés del Sporting, ninguna oferta y tampoco queríamos esperar al final de mercado. Sabía que el verano iba a ser largo, pero si salía una opción buena como la del Eldense tenía claro que iba a cogerla pronto.

–¿Qué supone para usted El Molinón?

–Es volver a casa. Es donde me he criado, donde tengo a mi familia y amigos. Es volver al mejor estadio de España y donde he crecido.

–¿Qué le parece el nuevo Sporting?

–El Sporting tiene grandísimos jugadores y se ha reforzado muy bien. Es un equipo que puede ir a los espacios, y puede rematar con esos balones peligrosos que siempre pone Cote. Es un partido muy difícil para nosotros. Somos un equipo humilde, tenemos las cosas claras y sabemos que tenemos que ir a intentar ganar, porque si salimos a meternos atrás se nos va a hacer muy largo.

–Vienen de ganar en su estreno como titular.

–Ha sido todo ideal. Aquí se vive el fútbol al cien por cien y todo el mundo me ha ayudado desde el primer momento. La gente es súper cariñosa con los jugadores. Es una pasada cómo nos trata la afición. A eso hay que añadir que la propuesta del entrenador, Dani Ponz, me viene muy bien a mis condiciones. Estoy muy feliz de estar aquí.

–¿Por qué el Eldense?

–Hubo otras opciones, pero no quería vivir un verano especulando con el mercado. Quería decidir pronto y llegar a un sitio tranquilo, que ofreciera lo que necesitaba: una afición que ayudara, un equipo con las cosas claras y un buen entrenador de porteros como el que tiene el Eldense.

–Así que la figura del entrenador de porteros es una de las claves...

–Para mí es una figura importante a la hora de tomar una decisión. En el Eldense contamos con Juan Canales, que entrenó durante años en el Real Madrid a porteros como Iker Casillas, es uno de los mejores. Influye porque es la figura que te va a hacer mejorar durante el año.

¿Tiene algún punto en común este Eldense con el de la pasada temporada?

–Todo ha cambiado. La plantilla es amplia y la competitividad, inmensa. Tenemos varios registros para emplear a lo largo de un partido y sabemos a lo que jugamos. Ojalá vivamos una gran temporada.

–Viene de un año en el que inició de titular en el Andorra y acabó sin minutos.

–El año pasado buscaba un poco lo mismo que ahora: jugar, tranquilo, sin sobresaltos. No se dio así. En el Andorra se vivían muchas rotaciones, en cualquier posición, también en la portería. Firmé allí con la esperanza de jugarlo prácticamente todo. La primera vuelta se dio así, y en el inico de la segunda no sé qué paso, algo cambió en Eder (Sarabia, el entrenador), que no lo consideró así. Me tocó el otro rol. No estoy acostumbrado, pero me tocó ayudar desde el banquillo.

–¿Está con más ganas de reivindicarse?

–Tengo la corazonada de que puede ser el año que me dé la continuidad, los minutos que necesito. Desde que salí de Málaga no la he tenido. En mi mente está claro que tengo que tirar para arriba y demostrar mi nivel.

–Quedan pocos compañeros desde su último año en el Sporting.

–Ahora mismo sólo me queda relación con Nacho (Méndez) y de mi etapa continúan él y Christian Joel, porque Djuka era otro de los últimos y se ha ido a México. Con Nacho tengo contacto e incluso jugamos alguna vez a la Play. Les deseo lo mejor.

