Gelabert, un partido ante el Cádiz y el reto a base "de trabajo": "Somos el Sporting y hay que optar a lo máximo"

"La decisión fue fácil". César Gelabert (Palencia, 2000) resume así cómo la llamada del Sporting este verano terminó convirtiéndole en el séptimo refuerzo rojiblanco. El futbolista, presentado este jueves en Mareo, admitió que "nada más que se pusieron en contacto conmigo fue especial", y remarcó que "es una felicidad increíble para mí" volver a la ciudad en la que se crió y firmar por el club en el que su padre, Juanmi, militó durante dos campañas. Humilde y con un discurso modesto, preguntado por el propósito de repetir el play-off de ascenso de la pasada temporada, no pudo evitar reconocer que "somos el Sporting y hay que optar a lo máximo".

Recuerdos de Gijón. "Esos años (los de su niñez) fueron muy bonitos. Recordaba mucho la afición, la playa, pero sobre todo El Molinón. Tengo un gran recuerdo de un Cádiz-Sporting, en casa, un 5-4. Gijón es una ciudad que vive el fútbol. Eso es importante. A la gente le ilusiona mucho el Sporting".

Salir del Toulouse. "Tuve un gran año en el Mirandés, salí para fimar en el Toulouse y al final el Sporting es también un club de Primera. El proyecto, la ilusión... El objetivo ahora es el equipo. La Segunda es una categoría complicada. El objetivo es el día a día del equipo. Hacerlo lo mejor posible para ayudar".

El equipo. Conocía a Gaspar. Estuve hablando también con Rubén (Albés), el preparador físico también (Pablo Gómez, con el que coincidió en el Mirandés), Campu (en el Castilla). Llevo dos días aquí y voy a intentar adaptarme lo antes posible para ayudar".

Encaje. "Hablé con él (Rubén Albés) por llamada (antes de venir). Compartimos y él me quiere más como mediocentro ofensivo, que dé el último pase".

Dorsal 18. "Al final no es lo impotante. Lo importante es adaptarse al equipo. Es solo un número. He venido con ilusión".

Posición ideal. "Donde me ponga el míster. Puedo jugar de mediocentro, de 8, de 10 o en banda izquierda".

Listo para debutar. "He estado entrenándome con el Toulouse. Vengo preparado, con ambición y muchas ganas".

El partido ante el Levante. "Vi el partido repetido. Estuve hablando con Gaspar. El gol de Duba por milímetros que anulan podía haber cambiado dot. Creo que la línea a seguir es la de segunda parte: tener el balón, ocasiones...".

El consejo de Juanmi. "Cuando me contactó el Sporting hubo muchas llamadas familiares. Con el primero que contacté fue con mi padre para que me contara la historia (de su paso por el Sporting). Me acorcaba, pero más de cosas puntuales. Está emocionado. Conoce a todo el mundo aquí además. Está muy feliz".

El estilo. "Soy el nuevo. Tengo que adaptarme yo al estilo de juego. Puedo adaptarme lo antes posible".

Responsabilidad de play-off. "Es imporntate, la verdad, pero la Segunda es difícil. Hay que ser optimista, pero lo importante es el día a día, el trabajo. Somos el Sporting y tenemos que optar a lo máximo".