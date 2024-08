El análisis del vestuario del Sporting tras el empate ante el Eldense: 'Hay que tener paciencia, tenemos margen de mejora'

Yañez y Guille Rosas fueron los jugadores del Sporting encargados de analizar el partido ante el Eldense en la zona mixta de El Molinón. El portero empezó analizado el encuentro.

“No era el resultado que esperábamos, queríamos sacar los tres puntos, para empezar de la manera lo más fuerte posible. Competimos ante un rival peleón, que compite muy bien”.

¿Faltó alma? “El míster ha pedido eso, vamos a ir creciendo, en la segunda parte generamos mucho más. Somos un equipo relativamente nuevo, hay que tener paciencia, estoy seguro de que el equipo va a llevar un buen camino”.

Debilidad defensiva. “La realidad es que hubo unos fallos, no sé si de concentración o técnicos, pero estamos a tiempo de corregirlo, ser más consistentes, y vamos a ir en construcción con ello”.

Molinón. “La dinámica es diferente comparada con el año pasado. En casa tenemos que ser mucho más fuertes, evitar ciertos fallos puntuales y seguir creciendo”.

Por su parte Guille Rosas analizó sin rodeos sus sensaciones. Estamos jodidos. La primera parte no fue tan bueno, la segunda mejoramos, y esa esa la línea que tenemos que seguir”.

Primeras partes. “Los primeros minutos fueron buenos, pero no sé si fue por no meterlas, pero después bajamos un poco. Creo que nos tenemos que quedar con esa imagen de la segunda parte”.

Mejora. “En casa no podemos conceder tantas ocasiones. Tuvimos unas cuantas nosotros, pero hay que intentar meter goles”.

A nivel personal. “Me encuentro bien. No es que sea una posición nueva para mí, pero el año pasado jugaba más atrasado, casi de tercer central. Ahora el míster jugar más arriba y voy a seguir en esta línea”.

Gol fallado. “Pensé que venía alguien detrás, y cuando ya me giro y veo que no hay nadie, Dani Martín me achica muy bien, intento pasarla por debajo y me la paró. Una pena”.