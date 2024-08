Rubén Albés quiere un extremo como "la guinda del pastel del mercado"

"Van a ser dos, o no. Va a depender de qué dos". Rubén Albés respondió ayer sobre la cifra de fichajes que abordará el Sporting en este final de mercado tras la llegada de Gelabert. "Lo que pretendemos es algo diferente, algo de mayor nivel. Nos obsesionamos por la cantidad, pero depende más la calidad", comentó el técnico rojiblanco. Con Álvaro González en el objetivo y la necesidad de firmar también un lateral derecho, Rubén Albés reconoció que, de poder abordar una tercera contratación en esta última semana de mercado, sería para intentar un perfil muy concreto: "Un extremo de línea. Un encarador, con desequilibrio, que por sí solo pueda alborotar defensas rivales sin necesidad de asociarse. Probablemente un encarador fuese la guinda para el final de mercado".

"¿Si sería un fichaje de calidad? Probablemente sí. Lo dice su trayectoria, no lo digo yo. Voy a datos objetivos", señaló Rubén Albés preguntado por lo que puede aportar Álvaro González al centro de la defensa. Lo que dio por prácticamente descartad es la oportunidad de firmar un nuevo delantero. "No me frustra (si no viene). Hay que ser conscientes de la realidad. Hay que tomar decisiones respecto a lo que tenemos que priorizar. Si llaman a Jordy (Caicedo, de la selección) será buena noticia porque estará haciendo las cosas bien. Vamos a ser un equipo capaz de hacer goles, no habrá hándicap por eso", aseguró. No ocultó que, "como a la mayoría de entrenadores", le gustaría que el mercado se cerrase una vez diera inicio la Liga.

En cuanto a la llegada de Gelabert, Albés echó de menos no tenerlo una semana antes. "Probablemente hubiera sido una herramienta muy buena (ante el Levante). En espacios reducidos, ante bloques bajos, es de esos futbolistas capaces de aportar algo que se sale de guión", explicó. Al último refuerzo rojiblanco lo ve para actuar en la posición "de 8. Aporta en muchas zonas del campo, sobre todo en fase ofensiva, sobre todo en finalización. Es diferente, de creatividad". Respecto a su debut como titular, admitió que hay que ir con calma.

El técnico abordó el capítulo de refuerzos sin perder de vista el partido de esta tarde, donde los rojiblancos quieren dejar atrás la derrota ante el Levante. "Seríamos muy débiles como equipo, como club y como jugadores si nos afecta una derrota. Hay que asumirlo y darle naturalidad. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes", recalcó el gallego. Espera volver a encontrar hoy un "Molinón caliente".