La emoción de Iker Martínez por su debut con el Sporting y el peso de Mareo: 'Contento e ilusionado, seguimos a por más'

Hay algo que no cambia con el paso de los años en el Sporting. En épocas mejores o peores siempre aparece un denominador común. Mareo nunca pierde protagonismo. Hasta seis jugadores formados en la escuela de fútbol rojiblanco salieron de inicio ante el Eldense. O lo que es lo mismo, más de la mitad del once del que dispuso Albés partió de la cantera rojiblanca. Guille Rosas, Diego Sánchez, Cote, Nacho Méndez, Nacho Martín y Gaspar fueron los elegidos. Uno más que en la anterior jornada, al entrar Martín por Bernal en el once. Y no se acabó ahí la nómina de participación durante el encuentro, porque también entraron para jugar Queipo e Iker Martínez, que en el caso de éste último vivió un día muy especial, con su estreno con el primer equipo del Sporting.

Iker Martínez saltó al campo para disputar los últimos tres minutos del partido en sustitución de Guille Rosas. Como ya había sucedido también el curso pasado en la primera jornada, en este caso con Enol Coto, un lateral de la cantera vivió su puesta de largo con el equipo gijonés. Fue testimonial este primer partido de Iker, que tuvo una acción de ataque en la que se internó por la banda, y un pequeño susto con un mal despeje en defensa que a punto estuvo de aprovechar el Eldense. Pero lo que queda para el recuerdo es el regreso de un futbolista que estuvo siete años en la cantera, desde benjamines a cadetes, y que se fue para jugar en el Llano 2000, Arenal y Almería, de donde regresó hace un año al club rojiblanco.

Nacido en El Entrego, donde dio sus primeros pasos antes de fichar por el Alcázar , llegó al Sporting en benjamines. Allí estuvo varias temporadas, hasta que decidió cambiar de aires. Pero decidió el pasado verano regresar, para jugar en el filial, y este mes y tras entrar en las dos primeras citaciones, Albés le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo. "Iker Martínez es una de las sorpresas más agradables de los jugadores de Mareo", destacó Albés.

El futbolista, tras subir el club una foto en la que posa junto a la camiseta con la que debutó y Joaquín Alonso, el jugador con más partidos en la historia del Sporting, manifestó su entusiasmo en sus redes sociales. "Contento e ilusionado por el debut en casa, seguimos a por más", destacó.

Con el fichado frustrado de Altimira, que se cayó la pasada semana tras decidirse por el Leganés, el Sporting continúa sondeando el mercado en busca de un lateral derecho. Aunque la alternativa de Iker y Mareo también está presente.

