Del debut con Juanjo y Marcelino a la prelista de Luis Enrique: el perfil de Álvaro González, futuro fichaje del Sporting

El Sporting ultima los detalles con Álvaro González para que se cierre su incorporación al conjunto rojiblanco, una operación encauzada, a la espera de pulir algunos detalles, y que se cerrará si nada se tuerce en las próximas horas, con la previsión de que el jugador se desplace a Gijón. El central cántabro, de 34 años, tras dos años en el Al-Qadisiyah saudí, regresará a España, donde supera los 300 partidos entre Liga en Primera y Segunda, además de Copa del Rey y participaciones europeas, entre sus etapas en el Racing Santander, Zaragoza, Espanyol y Villarreal.

Su último proyecto en el fútbol europeo fue en Francia, en el Olympique de Marsella, donde estuvo tres temporadas. Y en esa etapa estuvo incluso en una prelista de Luis Enrique para ir con la selección. No fue su único vínculo asturiano, porque su salto a Primera llegó de la mano de Marcelino García Toral, que le hizo debutar al finalizar la temporada 2010-2011, en tres partidos de Liga con el Racing frente a Mallorca, Hércules y Atlético de Madrid, en el segundo paso del técnico de Careñes por el club cántabro, y con Juanjo además en la dirección deportiva. "En sus inicios ya destacaba por lo que siempre ha sido su fuerte: una mezcla personalidad, agresividad, así como ser un jugador muy valiente y muy contundente en el juego", rememora el que fuera portero del Sporting y actual componente del "staff" de la selección, que además también le dirigió la campaña siguiente cuando asumió unos partidos el banquillo del Racing.

Recuerda también Juanjo que en sus inicios actuaba más en otra demarcación. "Era más lateral que central. Marce lo tuvo claro en aquel momento", comenta para destacar también a continuación: "Era un ganador de duelos, con muy buena concentración y rapidez. Cumplió totalmente con las expectativas. Cuando subió del filial para debutar en Primera ya destacaba por su forma de competir, su concentración, personalidad y agresividad".

Juanjo, no obstante, evita pronunciarse sobre si será un buen fichaje para el Sporting. "No me atrevo a meterme en lo que buscan, pero lo que sí tengo claro es quién es Álvaro, un defensa de verdad, de los de ganar duelos y ser agresivo, ha sido un buen jugador tácticamente, y ahora tiene además una dilatada experiencia", afirma, antes de referirse también a su personalidad: "Es riguroso, serio, trabajador y con buenos hábitos de vida".

En su larga trayectoria Álvaro González ha coincidido por ejemplo de la actual plantilla con Cote, en su paso por Villarreal, un club en el que también estuvo junto al exrojiblanco Javi Fuego, al igual que en el Espanyol. Y antes de eso, en el Zaragoza, compartió vestuario con otro asturiano, Luis García, actual segundo entrenador de Qatar. "Es buen jugador y buena gente. De los que hace mucho grupo, comprometido y con mucha experiencia. Además, es un muy buen defensa, extremadamente competitivo. Creo que es un buen fichaje", manifiesta García en relación a su posible llegada al Sporting.

Álvaro González, que en Arabia ha jugado con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, con el que reconoce que mantiene una buena relación, vivió también la otra cara de la moneda con un jugador mediático con Neymar, con una polémica mientras estaba en Francia, cuando el brasileño le acusó de unos supuestos insultos racistas, que no llegaron a demostrarse, pero que dejaron tocado al jugador cántabro. Una situación que no impidió que completase una buena etapa en Marsella, y que le dejó en esta citada preselección de Luis Enrique para ir con La Roja. Y ahora, a sus 34 años, lejos de acabar su etapa en el fútbol, aún sueña con otro curso más en el Sporting, de regreso a España, para estar muy cerca de su localidad natal de Potes, en el límite entre Cantabria y Asturias.

