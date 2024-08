Al Sporting le cuesta carburar: las claves del mal inicio y lo que se necesita mejorar el equipo de Albés

El Sporting volvió a desaprovechar la oportunidad de estrenar su casillero de victorias esta temporada y ha dejado pasar esa ventaja teórica del calendario de empezar jugando con dos partidos en casa. El sábado hubo atisbos de mejora respecto al choque ante el Levante. Pero nuevamente la falta de continuidad en el juego, el desacierto en la definición y la irregularidad de algunos jugadores fueron algunos de los motivos por el que la primera victoria tampoco llegó ante el Eldense. No acaba de carburar el Sporting, que tras dos jornadas de Liga no ha podido ganar, y ha mostrado algunas dudas. Queda un mundo, aún faltan por llegar algunos refuerzos, pero la primera toma de contacto con la temporada no ha sido la esperada. Ni ante el Levante ni frente al Eldense se ha visto aún el Sporting que se espera.

Más remate, pero sin pegada. Los rojiblancos remataron más veces, casi el doble, de 6 a 10 veces, pero les penalizó de nuevo la falta de eficiencia goleadora, que tanto afectó el curso pasado. Tras una floja primera mitad, en la que también hubo ocasiones para marcar, la segunda parte hubo varias claras, un palo de Queipo, un mano a mano de Guille Rosas o un remate con todo a favor de Dubasin que se fue alto. Le faltó ritmo y más regularidad en el juego, pero para el Sporting lo positivo es que generó ocasiones. Lo malo, lo de siempre en el fútbol: la falta de gol se paga.

Sin victorias. Hay que remontarse cinco temporadas atrás, a la 2019-2020, para encontrar la última vez que el Sporting no logró ganar en ninguna de las dos primeras jornadas. Fue en una temporada difícil, en la que el Sporting sufrió mucho para coger ritmo. En la tercera jornada llegó el triunfo por 2-0 ante el Albacete en El Molinón, tras empatar previamente en Girona 1-1 y frente al Rayo en casa por idéntico resultado. Ese año, con José Alberto de inicio en el banquillo, los rojiblancos se plantaron al acabar la octava jornada con una sola victoria, cinco empates y dos derrotas. Remontó luego el vuelo José Alberto, pero a finales de diciembre, marcado por una dura derrota en Copa frente a un Tercera, acabó siendo destituido tras perder la jornada siguiente. Ese último mal comienzo contrasta con las temporadas más cercanas, en las que el Sporting siempre había cogido la buena ola desde el comienzo, con tres puntos el curso pasado en las dos primeras jornadas, cuatro hace dos y tres cursos, y seis en la 2020-2021, cuando llegó la mejor dinámica y se llegó a enlazar cuatro triunfos seguidos para comenzar.

Acoplamiento a una nueva idea. Guille Rosas destacó al final del partido que el nuevo planteamiento de Rubén Albés le permite tener más llegada. Los laterales tienen más profundidad. Jugar con tres futbolistas en el centro del campo hace que Olaetxea se sitúe en muchas fases como tercer central, para dar más amplitud por fuera. Al Sporting nuevamente le faltó ritmo y frescura, quizás también entender el juego. O "alma" y "corazón", como destacó el preparador rojiblanco. El equipo estuvo espeso en la creación, con Nacho Martín en esta ocasión por Bernal jugando junto a Olaetxea, y con Nacho Méndez en la posición de enganche impreciso y con poca participación en el juego. El mayor peligro llegó en ataque con Dubasin. Otero también le falta esa chispa del curso pasado, como Gaspar, que había empezado muy fuerte y con goles la temporada pasada.

Plantilla incompleta y lesiones. Que el mercado de fichajes se cierre con la temporada empezada provoca situaciones como la actual en el Sporting, que los primeros partidos de Liga se jueguen con una plantilla sin completar. Eso, sumado a un par de bajas por lesiones, han propiciado que Albés tuviese menos efectivos, alternativas y recursos. Gelabert, con pocas sesiones de trabajo, estuvo para los últimos minutos y dio un nuevo aire al ataque. La lesión de Róber Pier y la ausencia de otro central provocaron que Olaetxea tuviese que actuar como recurso atrás. Y la falta de Caicedo, lesionado, y llamado a ser el "nueve" de referencia, limitó también los recursos en ataque. Este viernes se cierra el mercado, y ya quedará configurada al completo la plantilla. Ya no será por tanto una excusa a partir de ese momento. Solo quedará para valorar si la planificación ha sido buena o mala.

Mensaje de prudencia. "Hay que tener paciencia, tenemos margen de mejora". El vestuario hizo autocrítica, lamentó que se hayan escapado ya cinco puntos de El Molinón, un estadio del que se conjuran para intentar convertir en un fortín como el curso pasado, pero que aún no lo ha sido. Pero también transmite calma y reclama confianza en un equipo que va puliendo detalles y que aún "tiene mucho que crecer", como verbalizaron Guille Rosas y Yáñez tras el empate frente al Eldense.

