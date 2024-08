Así afronta los últimos días de mercado el Sporting: un fichaje al caer, otro marcado y una vía abierta

Un verano con una notable renovación, tanto de entrada como de salida. En el primer apartado el Sporting encara los últimos cinco días de mercado con los deberes hechos. Se han ido hasta diez jugadores que estaban el año pasado en la primera plantilla con contrato, más otros tres que finalizaron su cesión y no se les prolongó más ese préstamo. Por Varane incluso el Sporting recibió cerca de 1,5 millones de euros por su traspaso. A cambio han llegado por el momento siete jugadores, incluyendo a Otero que el club ha adquirido en propiedad. Y para estos cinco días la dirección deportiva tiene por delante dos deberes muy concretos: fichar un central y un lateral derecho. Para la primera tarea los ojos están puestos en Álvaro González, que llegará libre, con una negocación muy avanzada y encarrilada, a la que faltan algunos detalles para que se completen. Para el segundo puesto el club trabaja en buscar una pieza, tras caerse Altimira, que era el que más gustaba. Y en el camino está la vía abierta, de sí los números encajan y aparece una opción factible, de poder traer un extremo, como deslizó Rubén Albés la pasada semana.

La operación más inminente es la de Álvaro González. El central cántabro, libre tras finalizar su etapa en Arabia Saudí, jugará en el Sporting. Firmará por una temporada y entre los flecos pendientes estaba la posibilidad de incluir una segunda campaña en función de una serie de variables. A sus 34 años, y tras militar en España en el Racing Santander, Zaragoza, Espanyol y Villarreal, donde acumula más de 300 partidos, si nada se tuerce a última hora afrontará un nuevo proyecto en Gijón. Llegará así un centro experimentado para complementar a los tres que figuran en la plantilla actual, como son Diego Sánchez, Curbelo y Róber Pier.

Álvaro González, que se espera que pueda llegar a Gijón en las próximas horas, no será el único movimiento para la zaga. Con el lateral izquierdo completo con Cote y Pablo García, el otro movimiento pendiente es el del lateral derecho, donde solo se encuentra en estos momentos Guille Rosas con ficha de la primera plantilla. El Sporting ha apurado hasta el final del mercado para encontrar un jugador para esta demarcación. La baza por la que se apostó más recientemente salió cruz, como fue Altimira, que salió del Villarreal rumbo al Leganés, cumpliendo así su deseo de jugar en Primera. Un futbolista que hubiera sido un buen refuerzo, y que no estaba marcado como accesible en la hoja ruta, pero para el que se abrió una vía en la recta final. Algo así puede entrar en el perfil que rastrea la dirección deportiva, en unos últimos días de mercado con movimientos que podían parecer complicados y difíciles de concretarse hace unas semanas, pero también con el riesgo de que el margen de maniobra se estrecha y que también otras alternativas no prioritarias pueden acabar pasando a un primer plano.

Varane, Insua, Roque Mesa, Christian Rivera, Fran Villalba, Djuka, Cali Izquierdoz, Zarfino, Bamba y Milovanovic son los jugadores que dejaron la entidad rojiblanco este verano. A ellos se les sumaron Hassan, Mario González y Pscanu, que finalizaron su cesión sin que se prolongase. Hace unos días se cerró la cesión de Álex Lozano al Real Unión de Irún. Y no se descarta que también suceda algo similar con Oyón.

Albés trasladó su intención de contar con una plantilla corta y doblar posiciones. Algo que quedaría prácticamente cubierto con ese central encarrilado y el lateral derecho pendiente de llegar. Pero el técnico también dejó la puertaabiertas en dos intervenciones recientes a nuevas llegadas. Incluso el pasado viernes se mojó y soñó con la opción de la posibilidad que le gustaría de añadir un extremo, con un perfil claro. "Un extremo de línea. Un encarador, con desequilibrio, que por sí solo pueda alborotar defensas rivales sin necesidad de asociarse. Probablemente un encarador fuese la guinda para el final de mercado", comentó, aunque incidiendo también que lo que buscan es "calidad" antes que cantidad. Lo que se ha transmitido desde el club es que el "9" está cubierto con Caicedo. Aunque los últimos días de mercado siempre queda la puerta abierta a cualquier movimiento inesperado.

Suscríbete para seguir leyendo