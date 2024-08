El curioso comentario de Nacho Martín sobre Gelabert y su papel en el Sporting: 'A mí se me apaga la luz al final'

Nacho Martín valoró este martes el inicio de temporada del Sporting. Los rojiblancos, que vienen de sumar su primer punto en Liga tras empatar ante el Eldense, preparan ya la visita al Almería con el objetivo de lograr la victoria. "Vamos a salir palante", resume el canterano, que hizo una curiosa referencia a las soluciones que puede aportar un futbolista como Gelabert, último fichaje, al juego del equipo.

Sensaciones. "Las mismas que en el primer (partido). Hacemos tramos buenos, demostrando lo que entrenamos y las ideas que quiere el míster, y otros que nos están costando más. Somos muchos jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo, y estamos en eso, en intentar más tiempo esas ideas. Lo vamos a acabar consiguiendo".

Razones. "Estamos asimilando las ideas. Estamos en agosto y obviamente cuesta asimilar los conceptos, pero el rival también juega. Quizá porque el Eldense lleve tiempo en Segunda parece que tenemos que dominar e igual la gente y nosotros nos ponemos un poco nerviosos cuando no tenemos el balón. El rival también juega y estamos intentando que esas ideas que mostramos duren el mayor tiempo posible".

Falta de alma. "Lo hablamos. Empezamos muy bien, con unos veinte minutos muy buenos. Luego hubo un momento en el que Eldense tuvo más la posesión. Cometimos errores. Parece que nos pusimos nerviosos. Eso igual nos afectó un poco de más. Hay que mejorarlo en unos momentos en los que el rival tiene más el control y te sientes un poco acorralado en tu área. Hay que estar tranquilo y saber sufrir. Vamos a salir palante".

Objetivo personal. "Independientemente de jugar más o menos, mejor o peor, quiero mantener el nivel de exigencia en todos los entrenamientos y… El año pasado dije que cuando me quedaba sin convocar me entraban algunas dudas, pues eso ya lo mejoré muchísimo. Independientemente de lo que pase en cada entrenamiento, tengo que demostrar el jugador que soy. Quiero tener minutos".

Primer partido fuera. "Será difícil, seguro. Como cada partido. Al final porque sea un rival que acaba de descender puede pensarse que va a ser más difícil, pero no pienso eso. Tenemos muchas ganas de ganar el primer partido y puede ser un buen sitio y ante un buen rival para poder hacerlo".

La relación con el entrenador. "Es un entrenador muy exigente, luego obviamente tenemos nuestros momentos de bromas y de ser más cercanos. En cuanto a lo que me pide, este año estoy jugando un poco más arriba de lo que jugaba el año pasado. Hubo momentos el año pasado de jugar al pase sencillo, pues él (Albés) me pide arriesgar. Me siento más cerca del área y bueno… pues hacer esas combinaciones de dar el último pase y, por qué no, tirar a puerta e intentar meter algún gol también".

Gelabert. "Contra el Levante me tocó jugar de mediapunta, estoy cómodo, pero siento que se me apaga la luz al final… Pues eso es lo que creo que él hace bien. Lo demuestra en los entrenamientos. Tiene calidad. Ese último pase... Un poco de imaginación al final seguro que nos va a aportar y nos va a ayudar".