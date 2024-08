Las peticiones de fichajes de la afición del Sporting y su valoración sobre el inicio de temporada

Se quedó la afición del Sporting con un sabor agridulce, sin poder festejar un triunfo, pese a tener dos partidos en agosto al inicio de Liga en casa. No vinieron esos partidos tampoco acompañados de una buena imagen del conjunto rojiblanco, pero la Mareona transmite "calma y confianza en Rubén Albés y el equipo". Un mensaje unánime, pese alguna decepción. "No hay que preocuparse, queda mucho todavía", coinciden algunos aficionados rojiblancos. Lo que sí reclaman todos ellos es que el club haga un esfuerzo en el cierre del mercado de fichajes para construir una plantilla competitiva. Y aunque no es uno de los objetivos marcados, la afición rojiblanca reclama un "9". "La falta de gol nos lleva lastrando mucho", afirman.

"No fue el inicio que todos deseábamos pero todos sabemos que la Segunda es como una montaña rusa. Será una temporada larga, así que mejor fallar ahora que aún estamos a tiempo de arreglar los fallos", analiza Juanma Castañón, presidente de la Peña Los Guajes. "Albés es un entrenador nuevo, muchos jugadores también lo son, así que habrá que darles un tiempo de adaptacion", añade, antes de referirse también al cierre de mercado: "Espero que fichen un delantero. Y luego un central y un extremo completarían una plantilla que para mí sería bastante competitiva. Ojalá este año sí que sea el del ascenso, la afición estará con el equipo hasta el final".

Xuacu Rodríguez, presidente de Sentimiento Rojiblanco, una peña que estará en Almería el fin de semana, y que viajarán también en septiembre a Santander y Tenerife, transmite los motivos para el optimismo, con Albés como una pieza clave: "Es un entrenador atrevido, sabe lo que hace. Pero le faltan muchas piezas por componer, de fichar algo para recuperar confianza en la línea de atrás y estar finos, y también de meter goles". También subraya que, pese a no haber ganado aún, "la temporada sigue siendo ilusionante".

En la misma línea de prudencia se mueve Miguel Menéndez, de la Peña Exilio Rojiblanco. "El inicio es decepcionante en cuanto a puntos, pero para nada lo considero preocupante", cuenta. "Veo al equipo que está funcionando por momentos, pero se están teniendo fallos que están restando puntos", añade. En cuanto a la confección de la plantilla es de la opinión de fiarse de la opinión del entrenador. "De nada sirve lo que digamos, tiene que ser lo que él pida", anota.

Algo más crítico con el comienzo se muestra Herminio Martín, de Nunca Caminarás Solo. "Me ha decepcionado, pero queda mucho todavía, hay que dar unos ocho partidos de margen. Y el entrenador me gusta, que es un tipo con carácter", cuenta, antes de incidir en la importancia de hacer un esfuerzo en la confección de la plantilla: "Hay que fichar a un ‘9’, un tío con gol, pero no lo van a hacer, porque eso hay que pagarlo. Lo prometieron, pero no lo van a hacer".

Por su parte, Joaquín Castaño, de la Peña Róber Canella, reclama paciencia: "Es un entrenador y un equipo prácticamente nuevo, tienen que adaptase al estilo de juego". Y sobre el mercado apuesta por "un lateral derecho tipo Pascanu, que podría haber valido perfectamente, y un extremo".

