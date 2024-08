Kevin Vázquez, un debut "tardío", su rol junto a Iago Aspas y el reto en el Sporting desde un "perfil defensivo"

El Sporting ya tiene lateral derecho. Kevin Vázquez Comesaña (Nigrán, Vigo, 1993) se convirtió ayer en nuevo futbolista rojiblanco. El jugador llega libre, tras acordar la rescisión del año que le restaba coon del Celta, conjunto al que llevaba ligado en torno a catorce temporadas. Horas después de su adiós a media vida como celeste se desplazó a Gijón, donde completó reconocimiento médico y rubricó su nuevo contrato. El gallego, al que Rubén Albés dirigió en el filial del Celta firma por dos temporadas y completa uno de los objetivos del final de mercado. Falta un central y, si se puede, un extremo.

"Estoy muy agradecido, contento e ilusionado. Cierro una etapa e inicio un nuevo reto que afronto con mucha ilusión. Estoy con muchas ganas, con ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Con ganas de ayudar al club a posicionarse donde se merece. Ojalá sea un año bonito para todos. Desde pequeño siempre tuve una gran simpatía por este escudo. Conocía al cuerpo técnico y algún jugador que está aquí. Fue todo muy fácil y muy sencillo tomar la decisión. Sé como trabaja (Rubén Albés), lo exigente que es. Es un un cuerpo técnico muy preparado y estoy con ganas de volver a trabajar con ellos", señaló Kevin en declaraciones a la TPA.

Kevin Vázquez competirá por el puesto con Guille Rosas a través de un perfil distinto al del canterano. Mientras el gijonés destaca por su capacidad de llegada y vocación ofensiva, el vigués tiene entre sus puntos fuertes su eficacia en cuanto a labores defensivas. Su llegada, avanzada por "Killer Asturias" y confirmada por LA NUEVA ESPAÑA, da solución a una de las demandas de Rubén Albés y complementa una posición coja por número.

Conocido como el "Tigre de Camos", en referencia a la parroquia donde nació, Kevin era consciente de la necesidad de salir este verano del Celta al no entrar en los planes de Claudio Giráldez, técnico del cuadro celeste. No participó incluso en la gira por Francia realizada por el equipo durante la pretemporada. El jugador esperaba por alguna propuesta de Primera División, entre ellas la de un Leganés que terminó decantándose por Adrià Altimira, objetivo del Sporting este verano. La llamada del Sporting y, particularmente, la de Rubén Albés, le llevó a aceptar la propuesta del conjunto rojiblanco.

La carrera de Kevin es la de un jugador criado en la cantera del Celta que llegó al primer equipo de manera tardía. Debutó en Primera División en noviembre de 2018, durante la visita del conjunto gallego a la Real Sociedad. El de Nigrán contaba entonces con 25 años y venía de tener un importante papel en el filial, donde fue capitán durante varias temporadas. Allí conoció a Rubén Albés, justo después de que aquel Celta B peleara por ascender a Segunda División ganándose el sobrenombre del "Panda team", ya que aquel equipo creció alrededor de la quinta liderada por el delantaro Borja Iglesias, el "Panda". El entrenador del equipo era un asturiano, el exrojiblanco Alejandro Menéndez.

Rubén Albés le tuvo a sus órdenes en el filial durante dos campañas. Años en los que Kevin Vázquez fue un fijo en el once, a la espera de derribar la puerta del primer equipo. Una vez dado ese paso, nunca llegó a asentarse en el once titular, pero supo aprovechar el rol secundario para sumar 68 partidos en Primera División a lo largo de las cinco campañas en las que ha estado vinculado al primer equipo. Este verano iniciaba la sexta. La sombra de Hugo Mallo en el lateral diestro era demasiado alargada, si bien en el entorno del conjunto celeste siempre se le ha reconocido un importante peso dentro del vestuario y también fuera de él. De hecho, Kevin era uno de los capitanes del equipo, junto a leyendas como Iago Aspas, y también una figura muy apreciada por la grada de Balaídos.

No solo el propio jugador asumió su marcha del Celta este verano mucho antes de iniciarse el mercado. También la propia afición del Celta. A pesar de contar con un año más de contrato, el último partido de Liga de la pasada temporada contó con un particular homenaje a Kevin, que recibió una cariñosa ovación de su gente, consciente de estar viviendo su punto y final como jugador del conjunto vigués. No se equivocaron. Rubén Albés ha estado pendiente de su situación y el desarrollo del verano ha llevado a que ambos vuelvan a compartir proyecto en Gijón.

El hecho de ser un lateral derecho de corte defensivo se refleja en sus estadísticas. Desde su llegada al primer equipo del Celta sumó dos asistencias de gol en Liga y otra en Copa, competición en la que marcó su único tanto como celeste, ante el Club Deportivo Algar. El octavo refuerzo veraniego llegó a Gijón por carretera, acompañado por su pareja y por su agente, Francisco Javier Villaverde, Villa. La previsión es que hoy mismo se incorpore a los entrenamientos del equipo. Llega con ritmo de entrenamientos y a disposición de Rubén Albés, quien decidirá si está en condiciones de viajar con el equipo a Almería. Todo apunta a que será una de las novedades en la lista. El Sporting viaja mañana a Almería.

Por otra parte, tras el bloqueo al fichaje de Álvaro González por cuestiones fiscales relacionadas con el pase del jugador por el fútbol saudí, el Sporting tras de concretar la llegada de un defensa central. En las últimas horas han llegado al club varios ofrecimientos, con el club centrado en firmar a un jugador que eleve la competencia en el centro de la zaga y complemente las características de Diego Sánchez, Curbelo y Róber Pier. El club sigue dando prioridad a que llegue un jugador conocedor del fútbol español. Una vez se cierre la operación con el central, el club valorará la opción de invertir en el extremo deseado por Rubén Albés.

