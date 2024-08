Así está la situación entre el Sporting y Maras: volcados en la negociación y máxima prudencia sin cerrar otras vías

El Sporting quiere convertir a Nikola Maras (Belgrado, Serbia, 1995) en el noveno refuerzo del mercado y el hombre con que el se dé por completada la línea defensiva. No está cerrado, pero el club rojiblanco avanzó ayer en la llegada del central del Alavés, en principio, en condición de cedido. El futbolista, que al inicio de semana parecía fuera del alcance del conjunto gijonés, se puso a tiro en las últimas horas. La incorporación de un nuevo central al cuadro babazorro (Mouriño) y el hecho de que no vaya a disponer de muchos minutos con Luis García Plaza, ayudó a activar su contratación, manejada con máxima prudencia en el entorno del club. Al cierre de esta edición se trabajaba en concretar el acuerdo con el Alavés para evitar complicaciones en las últimas horas del mercado, que concluye en la medianoche de este viernes. Maras, con otras propuestas, valora positivamente vestir de rojiblanco.

Nikola Maras cumple el perfil perseguido por el Sporting para apuntalar el eje de la zaga en el final de mercado. El serbio cuenta con sobrada experiencia en el fútbol español, con pasado en Almería, Rayo y Levante, además del Alavés, y tiene entre sus puntos fuertes el juego aéreo. El interés por firmarle en estas últimas horas, avanzado por TPA y confirmado por LA NUEVA ESPAÑA, se produce después de bloquearse la llegada de Álvaro González por los problemas del cántabro con el fisco saudí. Tras concretar la incorporación del lateral derecho Kevin Vánzquez, reforzar el centro de la defensa es uno de los deberes imprescindibles para el club.

El serbio llegó al fútbol español en 2019, año en el que el Almería apostó por su contratación desde el Chaves portugués para buscar el ascenso a Primera División. Tras dos campañas en el conjunto indálico a buen nivel, disputando 66 partidos de liga en Segunda División (hizo tres goles), dio el salto a la máxima categoría del fútbol español con el Rayo Vallecano, club al que llegó en condición de cedido. En Vallecas sumó 16 participaciones y al año siguiente, sin sitio en el faraónico proyecto del ascendido Almería, encadenó una segunda cesión. Fue para volver a la categoría de plata, sumándose a un Alavés que peleaba por regresar a la máxima categoría. Maras logró allí su primer ascenso en España. Fue importante en la campaña de los vitorianos en la temporada 2022-23, en la que sumó veinte encuentros y pasó a ser jugador en propiedad de los babazorros. El contrato de cesión incluía su compra automática en caso de salto a Primera. Actualmente, su vinculación se extiende hasta 2027.

Tras un inicio sin minutos la pasada camapaña, tras recuperarse de una lesión de menisco, Luis García Plaza le abrió la puerta en el mercado invernal. Maras volvió a foguearse en Segunda. Otra vez a un candidato al ascenso, al Levante. En el conjunto granota brilló en sus primeros encuentros, pero los cambios en el banquillo y el frustrado intento de subir hizo cambiar de prioridades a Felipe Miñambres, entonces entrenador y ahora director deportivo. El Levante apostó por jugadores en propiedad y Maras vivió un final de campaña con escaso protagonismo. Sumó ocho participaciones ligueras.

La vía de Maras es la principal para el Sporting, pero no la única. No se descarta tener que activar otras opciones. Una vez completado el objetivo de firmar un central, el club valorará si hay margen y perfiles que puedan responder al deseo de Rubén Albés para poner "la guinda al mercado". No es otro que el de abordar la llegada de un extremo "encarador". No parece sencillo que se pueda aunar margen económico y perfiles que respondan a esa demanda. El club asume que la prioridad marcada era la de un lateral derecho y un central, y a eso se ha tratado de responder. También se trabaja en salidas. Con la llegada de un central, el club quiere que Kembo pueda salir cedido para militar en una campaña superior a la Tercera Federación en la que juega el filial. En el caso de Oyón, todo depende de si llega alguna pieza nueva en ataque. Centrados en apuntalar la defensa, todo apunta a que la plantilla se cerrará sin más movimientos.

Suscríbete para seguir leyendo