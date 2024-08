Albés, sobre la configuración de la plantilla del Sporting: 'Nadie hizo promesas'

No quiso hablar de la necesida de un extremo que reconoció una semana antes, tampoco de la inminente llegada da Maras para cerrar la defensa. Rubén Albés se centró este viernes en el partido que le espera el sábado ante el Almería, donde el Sporting busca su primera victoria de la temporada. Lo hizo tras puntualizar que el club no le realizó ninguna promesa en cuanto a fichajes, y que desconectará del mercado en estas últimas 24 horas.

Róber Pier y Kevin, en lista. "En ambos casos están para unos minutos. Róber se reincorporó con normalidad, y Kevin es cierto que viene de entrenar, pero le falta algo de colectividad, fútbol. Creo que los dos nos pueden aportar".

Último día de mercado. "¿Lo que espero? Espero un magnífico resultado en Almería. Por qué no ganar ante un súper Almería. Venimos en línea ascendente. Es lo que me preocupa y me ocupa. Llevo desgastándome en eso toda la semana".

Promesas y realidades. "En esa reunión (la primera entre club y entrenador) nadie hizo promesas. Hubo intenciones que el grupo ha intentado cumplir de la mejor manera posible. Tratar de hacer un grupo competitivo. Si hubiera promesas no me las hubiera creído. Prometer en la primera cita…"

Objetivo con esta plantilla. "Los objetivos no los marco yo. Los marca el club, los aficionados, los periodistas… Me dedico a entrenar a mis futbolistas y crear un equipo muy competitivo. Es con lo que disfruto y lo que me excita. No pienso en los objetivos. El objetivo está en el día a día. Mi trabajo es alinear y mejorar el rendimiento de mis jugadores".

Jornada 3 para ir a Almería. "Es un campo que me gusta. Se va a ver un partido emocionante. Son atrevidos, tienen un magnífico entrenador como Rubi, buenos futbolistas… Me gusta la hora. Es una hora de fútbol".

Nikola Maras. "Desconozco si puede llegar. No estoy al corriente al dia de hoy. Estoy centrado en el día a día".

Kevin. "Es un perfil algo más defensivo. Tiene experiencia. Le conocí casi cuando era adolescentee. Tiene competencia con Guille que está haciendo un inicio de Liga bastante alto".

Ataque. "No tenemos una referencia fija, pero tenemos jugadores que pueden intercambiar posiciones. Hay partidos en los que tenemos más ventajas por tener esa movilidad y otras menos. A Juan (Otero) vamos a dotarle de situaciones en las que pueda hacer más goles en situaciones de goles".

Finalización. "Nos centramos mucho en los goles esperados. Tenemos un balance positivo en ambos partidos. Tenemos buenos finalizadores. Con un porcentaje de eficacia alto para hacer gol. El fútbol es cine y parece que sacamos conclusiones de que nos está costando por estas dos jornadas, pero ese equipo va a hacer goles".

Exigencia de El Molinón. "No me esperaba menos. Se vive con sentimiento, pasión, drama, felicidad, pánico. Es una montaña rusa de emociones cada día que pasa. Cuando funciona sacamos el pecho, yo trato que no sea así, y cuando no funciona entramos en la depresión que también tenemos los gallegos. Trabajo en que tengamos confianza en el juego y en el estilo. Hay que estar preparado para la presión y para eso hay que tener más personalidad aquí que en otros clubes".

Pendiente el móvil por los fichajes. "Modo noche y un podcast. No sé lo que tocará hoy, Imperio Romano o economía".

Caicedo y el derbi. "Le espero con los brazos abiertos, pero no sé para cuándo estará exactamente".

Cambios. "Soy más de fútbol de calle. Jugábamos igual en el parque que en la playa. Puede haber ajustes, pero vendrán por el rival, no por jugar como visitante o local. Da igual en el parque que en la playa. Street football.

Carácter en los futbolistas. "Hay alguno que tiene mucha personalidad, mucho carácter, pero aun no lo saben. Otros están creciendo en esta línea. También hay jugadores que vienen de fuera que tienen carácter, pero cuando viene de fuera se toma su tiempo. No va en relación a la edad".

Curbelo, titular. "Es una persona que lleva muchas partidos en el fútbol. Es una persona inteligente y entiende los momentos. No estuvo bien en el último partido pero va a volver a jugar titular (ante el Almería).

El rival. "Es un equipo de prioridad ofensiva. Cambia el escenario. Pasan cosas diferentes. Hay que entender qué cosas nos interesan más y qué cosas menos".

Diego Sánchez, central o lateral. "Pasamos la pregunta para cuando estén todos y así lo vemos".

Oyón. "Le falta mostrar su fútbol y crecer para querer mostrar su fútbol. Hay que ser un poco rebelde. Entrena bien, tiene talento y cosas diferentes, pero tiene que mostrarse en el día a día. Si se va a quedar es porque creemos que puede dar ese paso adelante".