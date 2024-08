Juanele, el Sporting y un viaje para hacer afición: 'Hay anécdotas para otro libro'

"Bien, bien. Estoy mucho mejor". Juanele reparte sonrisas a cada persona que se acerca a saludarle. Sentado en la terraza de uno de los locales hosteleros del Muro de San Lorenzo, en una tarde de verano, no son pocos a quienes atiende, con LA NUEVA ESPAÑA como testigo. "Me han recomendado caminar por la playa, pero hay demasiado barullo", comenta el Pichón. En su cabeza busca atajos para mitigar las secuelas del ictus sufrido en febrero. El que lo mantuvo en el HUCA hasta mayo. "Mi objetivo es caminar bien en un año", afirma quien ahora lo hace apoyado en una muleta y se machaca en "reeducar el cuerpo" con "al menos dos horas de ejercicio al día", al margen de visitas médicas. En la retomada promoción de su autobiografía, "Mi verdad", ha encontrado otro estímulo de vida. Este domingo la presenta en Benidorm (Hotel Levante Club & Spa, 19.00 horas).

El rostro de Juanele tiene poco que ver con el de su regreso a casa tras semanas postrado en la cama del hospital. Su piel se ha destensado y luce el bronceado del sol de Gijón y de Sahagún, localidad leonesa donde pasó unos días entre julio y agosto junto a su inseparable amigo "Chumi" gracias a la mediación de quien fue su compañero en el Sporting, y sigue siendo otro de sus grandes amigos, Iván Iglesias. "Estuvimos allí por el Campus del Barcelona que organizó Iván. No puedo participar todavía con los chavales, pero aproveché para continuar con la rehabilitación en la piscina y salí un poco de la rutina", explica mientras da un sorbo a una botella de agua. "Ya no fumo, como mucho tomo una botella de sidra de vez en cuando", desliza, durante una pausa de la conversación, quien admite haber echado sus pitillos "incluso cuando estaba en activo" como futbolista. "De aquella lo hacíamos unos cuantos", añade con media sonrisa quien ahora practica con la zurda, el lado más afectado por el ictus, dando toques a una naranja. "Empecé a hacerlo con Chumi en el hospital", apunta.

Las conversaciones en torno al fútbol parecen relajar al Pichón. "Me gusta Albés, es atrevido. Tengo la esperanza de que van a hacer una buena temporada", dice del Sporting. De eso y de recordar anécdotas, no rehúye una pregunta. Chumi, sentado a su lado, le hace la entradilla, y después Juanele va puntualizando y armando momentos que inmortalizan la figura del genio, del carismático futbolista que enamoró al sportinguismo y a media España en los 90. "Cuando llegó Vicente Cantatore al Tenerife se dirigió a mí y me preguntó: ‘¿Usted de qué juega?’. Quedé cortao", desvela, entre risas. Juanele venía de disputar el Mundial de Estados Unidos 1994, o al menos ir convocado (esa historia la cuenta en su autobigrafía). "No le di importancia. Él venía de entrenar en Sudamérica e igual no tenía muy vista la liga española últimamente", añade, conciliador, el exrojiblanco. "Luego llegó Heynckes, y me dio mucha confianza. Seguramente ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido", continúa. Hace una parada y completa el balance. "El mejor fue Juanma Lillo. Me sabía llevar", sentencia.

De la etapa en Tenerife, Juanele guarda otra anécdota gloriosa de un año, en lo deportivo, para olvidar, el del descenso del "Tete" a Segunda en la 1998-99. "Había aficionados, ultras, esperándonos a los jugadores a la salida del Heliodoro. Algunos compañeros se dieron cuenta, pero yo tenía el coche aparcado al lado de ellos. Me empezaron a cantar: ‘Nos vamos a Segunda y a Juanele le da igual’. Iba con Chumi, que había venido a verme. Nos empezaron a apedrear y nuestra salvación fue que nos metimos en un furgón de Canal Plus, que estaba ahí porque había retransmitido el partido. Luego nos escoltó la Policía y me llevaron a poner la denuncia. No lo hice. Eran unos chavalucos", recuerda.

Anécdotas del carácter de Juan hay más. Como la de César Sánchez, ex del Madrid, y Roa, ex del Mallorca, porteros que "te solían pisar aprovechando cada córner. Les decía que a la siguiente les pisaba la cabeza, pero luego no les hacía nada". Otra genial fue con uno de sus entrenadores en el Zaragoza, Txetxu Rojo, a cuenta de que tenía que bajar más para cubrir a Miquel Soler. "‘Ten cuidado con Soler’, me dijo Rojo. Que tenga él cuidado conmigo, míster, le respondí. Al final Soler no subió tanto. Hay anécdotas para otro libro", concluye, entre risas, el gran Juanele.

