La respuesta del entrenador del Sporting sobre si estará atento al móvil en el último día de mercado: 'Modo noche y un podcast'

El Sporting afronta el último día de mercado pendiente de acabar de formalizar la llegada de Nikola Maras para dar por cerrada la defensa y, si no hay ninguna sorpresa de última hora, también la plantilla. El central llega cedido desde el Alavés y el Sporting contará con una opción de compra en caso de ascenso, como informó LA NUEVA ESPAÑA. Rubén Albés fue preguntado este viernes por amba situaciones, tanto los movimientos en estas últimas horas para inscribir jugadores, como por el caso del central serbio. Regateó cuestiones y centró su mirada en el partido del sábado ante el Almería.

"Desconozco si puede llegar", señaló Rubén Albés sobre Nikola Maras, explicando que en las horas previas a un partido solicita que no se le informe de otras particularidades que no tengan que ver con la preparación del encuentro. "No estoy al corriente al dia de hoy. Estoy centrado en el día a día", señaló. En cuanto a si estará pendiente del móvil por los fichajes, tiró de socarronería: "Modo noche y un podcast. No sé lo que tocará hoy, Imperio Romano o economía".