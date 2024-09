Puntazo, confianza y un deber inexcusable: así llega el Sporting al derbi asturiano

La visita a Almería era amenaza y oportunidad para el Sporting. La amenaza de aumentar la tensión de un inicio con muchas dudas y solo un punto tras dos partidos seguidos en casa. La oportunidad de recuperar crédito en una de las plazas más exigentes, si no la que más, de toda la Segunda División. Todo a las puertas de un derbi en El Molinón, con lo que eso significa. Un empate siempre tiende al equilibrio. No hubo catástrofe, tampoco euforia, pero dentro de la balanza pesó mucho más lo bueno de un trabajado punto. Por la manera de conseguirlo, por el momento. Si el nivel de confianza es un condicionante importante en el fútbol, el conjunto de Rubén Albés llega al duelo ante el Oviedo con recuperada seguridad, en la idea y en cómo conseguirlo. Dentro y fuera del vestuario.

El factor defensivo. Las dos primeras jornadas pusieron el foco sobre el centro de la zaga. Las lagunas con y sin balón apuntaban a un Sporting demasiado vulnerable en un punto, el defensivo, vital para todo equipo que quiera aspirar a estar arriba en Segunda. En Almería no solo se vio un equipo más estrecho, más ordenado y solidario. También capaz de resistir y leer el partido hasta encontrar su momento. Diego Sánchez volvió a ser Diego, Curbelo tuvo el respaldo del entrenador en ese periodo de rescatar el gran central que fue en Las Palmas, y emergió un Lander Olaetxea que merece capítulo aparte.

Olaetxea, en modo importante. Vivió casi todo el partido como tercer central y despachó la mejor versión desde su llegada a Gijón. Olaetxea desplegó en Almería las razones del empeño del club y, especialmente de Albés, en firmarle. Vital para controlar al incontrolable Luis Suárez, equilibró cada ejercicio defensivo e incluso dejó algún detalle con balón de habilidad para romper líneas. Se le pide más lo primero que lo segundo. Cumplió en las dos partes. Conoce mejor que nadie el esquema y lo que busca el entrenador. Se nota.

Yáñez da puntos. La mala colocación de la barrera acabó costando la primera derrota en el estreno liguero, ante el Levante. Fue uno de los pocos lunares de Yáñez tras un año en Gijón. Como si aquello hiriera en su orgullo, el portero catalán encadena dos partidos siendo el mejor del equipo. Permitió sumar ante el Eldense en un final de locura, y volvió a ser vital en el empate ante el Almería con varias intervenciones de las que dan puntos. Ante el caudal ofensivo del Oviedo, toda una garantía.

Lectura y confianza. Cuando Maximiano salvó el 0-1, tras medido disparo a la cepa de Dubasin, y Centelles castigó a la siguiente con el 1-0, faltaba un cuarto de hora y lo de puntuar en Almería parecía esfumarse. No se rindió el Sporting en lo que hubiera sido perfectamente un revés capaz de tumbar a cualquiera. Por rival y escenario. Por dinámica de resultados. Creyó el equipo en una demostración de que hay fe en la propuesta, en la renovada idea de juego. Hay hambre. Se vio en cómo el equipo se estrechó y se soltó en función del paso de los minutos, en interpretar el partido. Se materializó a seis del final, cuando Gelabert, con uno de esos pases que delatan qué jugador es, Dubasin y Campuzano pillaron la espalda de la zaga indálica para abrazar un punto merecido.

Ambiente liberado. El gesto de Albés tras el partido ante el Almería tenía poco que ver con el del entrenador serio y preocupado del día del Eldense. No fue el único. El ánimo de la plantilla era otro a la salida del estadio de los Juegos Mediterráneos. Y eso que esperaba una paliza de viaje y un segundo día durmiendo fuera de casa. Campuzano incluso aseguró ver al Sporting en mejor dinámica que el Oviedo tras el tropiezo azul en casa, aunque el eterno rival sume dos puntos más en el casillero tras los primeros nueve en juego. Detalles. De puertas para afuera, la afición, crítica tras un inicio poco alentador, también celebró el punto como si se tratara de una victoria. Margen de confianza. Punto añadido para hacer «arder» El Molinón, como dice el entrenador.

Un debe, Maras y Caicedo. El Sporting llega al derbi sin victorias, algo que no sucede en el bando azul. El hecho de jugar en casa y ante el eterno rival aumenta la responsabilidad para conseguirlo. Es el gran debe, inexcusable, y también algo a saber gestionar por el equipo. Para ello contará con el refuerzo del recién llegado Maras, último fichaje. Si algo le falta ahora al Sporting es centrales. Y él lo es. Apunta a no ser el único. Se mima a Caicedo, posiblemente el mejor en pretemporada, sin minutos en Liga por lesión. No fue citado con Ecuador en la ventana que dejará la Segunda sin sus mejores internacionales. Puede ser pieza diferencial en el derbi.

