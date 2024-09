La afición rojiblanca avanza al lleno: "Por eso somos del Sporting: fe ciega en el equipo"

"Había unos que estaban ya en Primera pero... Son los que vienen a jugar el sábado, ¿no?", desliza, con guasa, Juan García. Sportinguista de Cangas de Onís, como su amigo Julio Niembro, quien le acompaña, ambos fueron ayer dos de los muchos en pasarse por las taquillas de El Molinón. El derbi ya se juega en la calle y hay muchas ganas de verlo de cerca. Las colas en el municipal gijonés fueron testigo de ello. 12.330 abonados del Sporting ya han pasado por caja para hacerse cargo del suplemento exigido para asistir al derbi. A ellos hay que sumar los en torno a 5.000 que tienen acceso gratuito y las más de 1.000 entradas vendidas en las primeras horas. A falta de varios días para que el balón eche a rodar (sábado,18.30 horas), la afición rojiblanca avanza al lleno: "El inicio no ha sido bueno, pero por eso somos del Sporting, fe ciega en el equipo".

Un momento de las colas formadas ayer ante las taquillas de El Molinón para retirar el suplemento de abonado para el derbi. | Marcos León

El ánimo ante la taquilla es común: cautela por un inicio de temporada que "deja dudas", confianza en llevarse una alegría con una victoria ante el eterno rival y malestar por "el pago tan pronto del suplemento a los abonados". "Me parece muy mal lo de los 22 euros. Hay más partidos para hacer esto", lamenta Pablo de Lorenzo, quien apuesta por un 2-1 para el sábado. "Acabamos de pagar la cuota del carné, y ahora otra vez. He sacado el suplemento para mi mujer y para mí. Al final hay que apoyar porque el sentimiento sportinguista está ahí", señala Javi Frey. "Es un poco caro, pero aquí estoy", dice la siguiente en la fila, Lorena Álvarez, quien acaba de retirar los suplementos de su hermanos, sus padres y de ella. "Veo un empate", vaticina sobre el resultado. Los hay que ven bien que los aficionados del Oviedo "se queden en casa" por el recorte de entradas respecto al año anterior, otros, como Carlos Lafuente, discrepa: "Pues es triste que se vaya a jugar un derbi sin aficionados del Oviedo en El Molinón. Lo es porque viví los derbis en los que se juntaban familias de los dos equipos y no había problemas". Carlos, popular en Somió por la emblemática carnicería que regenta, deja su porra antes de marcharse: "2-1, goles de Gaspi y Otero".

Colapso en web. La web del Sporting se colgó a última hora de la mañana de ayer. La avalancha de visitas en el teórico último día para retirar los suplementos provocó el colapso.El Sporting ha ampliado el plazo finalmente. El suplemento se puede adquirir de forma online hasta este jueves a las 23:59 horas. Y en la oficina de abonados, hasta el viernes, a las 20:00 horas. El club también ha iniciado ya la venta de entradas para el público en general. Las localidades, de un precio de entre 38 y 80 euros, contarán con un periodo exclusivo de adquisición reservado a los abonados del club rojiblanco, que finaliza mañana, a las 20.00 horas. Cada uno puede adquirir un máximo de dos entradas y será imprescindible identificar con nombre y apellidos a las personas que harán uso de las localidades.

Una vez agotado este periodo, las restantes estarán a la venta de forma online desde mañana, a las 20:00 horas, hasta el viernes, a las 23:59 horas. En las taquillas de El Molinón, desde el jueves 5 a las 09:00 horas hasta el viernes 6 a las 20:00 horas. También será necesario que cada aficionado podrá adquirir un máximo de dos entradas y será imprescindible identificar con nombre y apellidos a las personas que harán uso de ellas. El horario en taquilla será, hasta el viernes, de 9.00 a 20.00 horas, de manera ininterrumpida. No habrá venta de localidades el día del encuentro.

Suscríbete para seguir leyendo