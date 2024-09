Las anécdotas de los fichajes del Sporting: Maras, 'un guerrero' como Djuka; y Kevin Vázquez se suelta en gallego

Maras y Kevin Vázquez fueron presentados este martes en Mareo como nuevos jugadores del Sporting de Gijón. Los dos futbolistas, llegados en la última semana de mercado, señalaron que se ven en disposición de poder participar ante el Oviedo. Kevin ya entró en convocatoria ante el Almería, aunque no contó con minutos. Ambos destacan la grandeza de un club "de Primera" y se muestran ambiciosos ante el reto de contribuir al ascenso.

KEVIN VÁZQUEZ:

La bienvenida. "Gracias a todos por estar aquí. Gracias por la calidez con la que me recibisiteis en el club y en el grupo de jugadores. Parece que llevo meses entrenando con ellos y llevo dos días. Es emocionante salir de casa y llegar a esta casi casa. Siempre sentí mucha simpatía por el Sporting. No sabía que era tan grande. Ojalá sea un gran año para todos. Quiero hacerlo crecer y hacerlo juntos".

Albés, reencuentro. "Coincidí un año muy bonito tras clasificarnos al play off. Es un currante. Analiza muy bien los partidos. Maduró mucho más. Nos motiva mucho con sus palabras. El trabajo lo tenía y ahora tiene la experiencia. Se reúnen ambas cosas".

Conversaciones. "No hablé nada de lo deportivo con Rubén cuando coincidimos (este verano, en pretemporada) en Vigo. Quería que la decisión fuera limpia, de la dirección deportiva".

Proyecto. "Me atraen muchas cosas. El club que es. La entidad que es el Sporting. Las instalaciones deportivas desde hace años son históricas. La cantera. Es un peso grande. La idea y el grupo que está detrás también es importante. Se está reuniendo algo: las ganas de querer ascender".

Experiencia. "Este club es de Primera por instalaciones, cariño y afición. Solo falta cambiar de categoría. Ojalá este año se pueda conseguir".

Objetivo. "Mi objetivo personal es crecer y ayudar en todo lo posible. Donde me toque y donde sea. El fútbol es un deporte colectivo donde necesitmos de todos. Siempre tienes que sumar. Ojalá pueda hacerlo cuanto antes. La Segunda es larga y se va a necesitar de todos".

Su fútbol. "Tengo un corte un poco más defensivo. Guille tiene buenas conducciones, buen pie. Yo un corte más defensivo. Necesito más continuidad para ofrecer más arriba. Espero conseguirla aquí".

Derbi. "Como se dice en gallego: 'chegar e encher'. Llegar y la primera, derbi. Con muchas ganas. El primer día en El Molinón va a ser una locura. Es bonito para Gijón y para Asturias. Esa ilusión tenemos que transmitirla en el campo. Vamos a por todas, a por ellos".

Club grande. "No esperaba tanto. Ves que es una ciudad y casi una comunidad volcada en él".

Guille Rosas. "Hablé con él. Tiene mucho potencial y muy buenas características. Le voy a hacer mejor y él a mí. Será una competencia sana".

NIKOLA MARAS:

Bienvenida. "Gracias al presidente y al club por darme la oportunidad de estar aquí y defender los colores de este club con una historia grande".

Djuka. "He hablado con él, aunque nos costó coincidir por los horarios (Djuka está en México, donde son ocho horas menos que en España). Hemos hablado. He crecido con él. Nos cruzamos en el mismo club de Belgrado, aunque él es dos años mayor. Llevo tiempo aquí y cuando coincidíamos siempre hablábamos antes de los partidos. Tenemos una relación muy buena, conozco a su familia desde hace tiempo. Seguro que sus consejos me van a venir muy bien".

Entrenamiento. "Ha sido mi primera sesión con el grupo. Estoy ya cogiendo los conceptos y lo que quiere el entrenador. He hecho toda la pretemporada (con el Alavés) y acumulado minutos. Me siento preparado para lo que pida el entrenador. Nos ha tocado llegar en una semana bonita, no somos conscientes de la grandeza del derbi asturiano. Vamos a sentir el día a día en el club, también en la ciudad. Espero que salga bien".

Rivalidad. "Se siente ya la rivalidad. Tenemos que transmitirlo en el campo durante la semana y lo que es más importante, el sábado".

Negociación. "Mi llegada se produjo rápido. Salió la opción en el penúltimo día de mercado. Cuando me llamaron lo tenía claro. Ante todo tenía que ser rápido. Tenía ganas de venir aquí y vivir el día a día en este gran club".

Características. "No es muy agradable decirlo. Me considero un central duro, agresivo, un jugador de equipo siempre. Vivo el fútbol e intento siempre en cada entrenamiento dar lo mejor de mí".

Consejos de Djuka. "Hemos hablado de todo. No tanto de fútbol, más de la vida. Somos parecidos en la forma de entender el fútbol. Me habló de instalaciones y me ha aconsejado dónde vivir y algunos buenos sitios para pasear, tomar café y comer. De fútbol, él es un guerrero, yo también me considero un guerrero. Supongo que él sabe que me encontraré bien".

Calleja. "He coincidido con él, pero poco tiempo (en el Levante). Llegué en febrero y él se fue en dos semanas. Es una buena persona y un buen tío".

El Molinón. "Jugué y creo que marqué un gol con el Almería. También en la última jornada cuando ganamos y el Sporting lo necesitaba para entrar en el play-off. Creo que esa información no era necesaria (se ríe)".

Recuperar nivel. "Es mi intención. Después de un año difícil con tema de una lesión y sin confianza del entrenador. Salí en invierno pero era difícil tener continuidad. Espero tener partidos aquí. Tengo hambre de más".

Ascenso. "Todos somos importantes, todos vamos a aportar nuestro granito de arena. En el día a día tiene que haber buen ambiente, y eso lo he notado aquí. Podemos aspirar a cosas grandes, y hay que transmitirlo en el campo y dar la primera alegría el sábado".