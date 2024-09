Mis cinco derbis de la historia: El inicio de una rivalidad y un baile en la Feria de Muestras (1/5)

El primer partido de rivalidad entre los dos grandes del futbol asturiano se juega el 5 de diciembre de 1926. El primer encuentro oficial es celebrado con motivo del campeonato regional 26-27, primer año del Real Oviedo en competición oficial después de la fusión.

El inicio de la rivalidad

Este encuentro fue todo un acontecimiento deportivo en Asturias, tres días antes apenas quedaban localidades a la venta, se podían adquirir en Avilés en el Bar Cienfuegos y en Oviedo en el Bar Barril. La directiva del Oviedo fletó un tren con salida en la capital a la una y cuarto y regresó a las seis y media de la tarde. La hora de comienzo del choque fue las tres de la tarde.

En los días anteriores, la prensa local anunciaba el partido como un formidable encuentro de campeonato y que se jugaba en la catedral del futbol astur. Para tal acontecimiento, El Molinón presentaba la terminación de la gran puerta de entrada al campo que era estrenada, además se habilitó una grada de general detrás de una portería.

El partido se disputó con un tiempo infernal, no cesó de caer la lluvia, por lo que el terreno de juego se encontraba embarrado. El encargado de dirigir este primer partido de rivalidad fue el colegiado vizcaíno Pelayo Serrano, con linieres también del mismo colegio, que tuvieron una buena actuación.

Resaltar que en esta primera visita el Oviedo fue recibido al saltar al campo con una gran ovación. Escoge campo el Sporting, poniendo el balón en juego el equipo azul por mediación de su delantero centro Zabala. Fue un partido muy disputado, con ocasiones para los dos equipos, finalizando el primer tiempo sin que se moviera el marcador. Cuando se llevan jugados 6 minutos de la segunda mitad el Oviedo es castigado con un golpe franco que lanza Bango, con el campo embarrado, después de varios rebotes en balón termina en la red de la portería de Osca, aquí surge la polémica pues algunas crónicas dan la autoría del gol a Bango y otras se lo dan a Herrera.

Cuatro minutos después, el equipo rojiblanco logra el segundo tanto tras un avance por la izquierda de Argüelles que centra y remata de cabeza a la red Loredo. Lógicamente, el entusiasmo en la afición local empieza a desbordarse.

A partir de este segundo tanto, el Oviedo se viene arriba pasando a dominar totalmente el partido y logra acortar distancias por mediación de Servando. Anteriormente, el Oviedo había reclamado un gol, pero el colegiado no vio si el balón había entrado y no lo concedió: se echó en falta el juez de gol que no hubo.

El partido se le puso favorable cuando el porteo local Picu, ante el acoso de Zabala cuando iba sacar de puerta, le suelta una patada y es expulsado pasando a ocupar la portería rojiblanca el defensa Prida. Después de la expulsión, el Oviedo siguió buscando el empate, pero el marcador no se movió.

El partido se desarrolló en el terreno de juego con la mayor deportividad entre el público no se registraron incidentes.

Con este partido finalizaba la primera vuelta del campeonato regional: el Sporting, con esta victoria, llevaba ganados los seis partidos jugados. Al final del campeonato los rojiblancos fueron los campeones. Según las crónicas de la época, el Oviedo mereció un mejor resultado y se reconocía el buen partido de los discípulos de Mr. Pentland.

Después del partido se organizó un gran baile en el recinto de la Feria de Muestras.

