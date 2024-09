Djuka rompe su silencio por el derbi: la decisión de salir, su apoyo al Sporting y el emotivo mensaje de "os echo de menos"

Vivirá su primer derbi asturiano en México, donde llegó este verano para convertirse en nuevo jugador de Altas. Uros Djurdjevic, Djuka, concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista desde su salida del Sporting. Una decisión "difícil", asegura, pero desde el convencimiento de dar un paso adelante en su carrera tras seis campañas de rojiblanco. "Echo de menos a los amigos, a El Molinón", confiesa durante la conversación tras una sesión de entrenamiento en Aga, la ciudad deportiva del conjunto rojinegro, octavo, a cinco puntos del líder, y a la espera de vivir el estreno goleador del balcánico.

–¿Dónde y cómo vivirá el derbi asturiano?

–En mi casa. Tranquilo. Con la familia. Con motivo del parón por fechas FIFA tenemos dos días de descanso y coincide con el partido del Sporting ante el Oviedo.

–¿Cómo cree que llega el Sporting

–No fue el inicio esperado por todos, pero veo al equipo bien. Ya sabemos cómo es Segunda División. Sin embargo, este es un partido diferente. Creo que el equipo va a estar a buen nivel. Estoy en contacto con Cote, hablamos casi todos los días, también con algún compañero más. Sé que están listos para conseguir la victoria. Un derbi hay que vivirlo y sentirlo. Tengo mucha fe en que vamos a ganar.

–¿Qué daría por estar en Gijón y poder jugar el sábabo en el Sporting?

–(Sonríe). Jugué muchos derbis. Tuve esa suerte. He marcado dos veces y he ganado otros dos. Fue para mí uno de los mejores derbis que disputé en mi carrera como futbolista, junto a los que viví en Serbia con el Partizán. Ahora lo que me toca es jugar pronto otro diferente, el de Atlas contra Chivas.

–¿Qué mensaje le envía a la afición ya sus excompañeros?

–A la afición que esté como hasta ahora con el equipo. Sé que quizá no les ha gustado el inicio, pero el partido ante el Oviedo no tiene nada que ver con lo anterior. Tienen que estar juntos. Sabemos todos lo que significa este partido. Ellos son un jugador más. El Molinón va a ayudar a sumar otra victoria y el Sporting hará feliz a toda la ciudad.

–Un resultado.

–1-0, gol de Cote.

–Se lleva especialmente bien con José Ángel.

–También con Nacho Méndez, con todos los auxiliares, utilleros, Mario Cotelo… Tenemos un grupo de whatsapp. Son amigos para toda la vida.

–¿Necesita tiempo este Sporting para carburar?

–Seguro que sí. No son pocos los jugadores que se han ido. Doce o trece. El cuerpo técnico también es nuevo. El míster necesita tiempo porque llega con ideas nuevas y eso cuesta. De todas formas, pronto veremos resultados.

–Ha hecho de anfitrión de Maras desde México.

–Sí (se ríe). He tratado de ayudarle a conocer la ciudad. Sabe que estoy para lo que necesite. Sé que ha dicho que es un guerrero, como yo. Tiene mentalidad ganadora y eso no va a faltar en el campo. Va a morir por su equipo. Espero que se adapte rápido porque con el grupo que hay en el vestuario no tendrá problema.

–¿Cómo de difícil fue la decisión de salir del Sporting?

–Al principio fue difícil, me costó. Llevaba seis años increíbles en Gijón. Es un cambio muy grande. De país, de continente, de liga… Me costó decidirme. Creo que me estoy adaptando muy bien y muy rápido. He llegado a buen equipo y a un buen vestuario.

–¿Por qué Atlas?

–Hablé mucho con el grupo (Orlegi), con el que tengo muy buena relación. Elegí Atlas porque era un buen reto. Club del mismo grupo, buenas instalaciones para entrenarse y disfrutar, Guadalajara es la segunda ciudad más importante en México... El equipo inició bien la liga. Espero empezar a jugar pronto y hacer goles.

–¿Qué echa más de menos?

–Los amigos que le comenté antes. Los niños (tiene dos hijos) echan mucho de menos a sus compañeros de colegio. Mi mujer, a los vecinos, amigos… Ahora estamos todo el tiempo haciendo videollamadas. Volveremos seguramente en diciembre, cuando termine en México la primera parte de la liga. Gijón es mi segunda casa.

–Luce el dorsal 32, ha invertido los números de su número en el Sporting.

–El 23 estaba libre, era el que llevaba Jordy Caicedo, pero quise el 32 porque lo usé en el Partizán en uno de mis mejores años.

–Diríjase al sportinguismo.

–Os quiero. Os echo de menos a todos los aficionados. Echo de menos veros en El Molinón, escucharos cantar. Tenéis que estar con los jugadores. El sábado celebraremos juntos una nueva victoria.

