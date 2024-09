Guerra, la 'total transparencia' con las entradas, el tope salarial y la inversión del Sporting en plantilla: 'Lo pusimos todo'

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, dio la bienvenida este martes a Nikola Maras y Kevin Vázquez, presentados en Mareo tras ser los últimos dos fichajes realizados por el club rojiblanco. Un acto en el que habló de la plantilla, el tope salarial y de la polémica de las entradas para la afición visitante en el derbi asturiano, en que "se vivirá un ambiente espectacular y ojalá, con victoria del Sporting".

Balance mercado. "El análisis que hacemos es que la dirección del fútbol ha hecho un buen trabajo. Tenemos una plantilla sólida y competitiva. Tenemos un equipo con una identidad muy clara, del Sporting, con hasta 10 jugadores formados en Mareo y eso se nota y se transmite. Se mantiene la base del año pasado y muchos de los jugadores relevantes continúan, porque esto es de continuar el proyecto. Además, tenemos un gran entrenador, con el que trabajamos conjuntamente. Estamos alineados en sacar lo mejor".

Un delantero más. "Lo explicó el míster (la ausencia de uno más). Lo hizo varias veces en cómo vamos a conseguir esos objetivos numéricos. Ha sido una decisión conjunta".

Polémica de las entradas. "Hemos sido totalmente transparentes. No hay más motivo que la seguridad de nuestros aficionados y el cumplimiento de la normativa vigente. En temporadas anteriores tuvimos más flexibilidad para atraer más gente, pero desde esa temporada pasada vivimos situaciones de riesgo y nos quedó muy claro que nuestra infraestructura actual solo permite tener 570 entradas para la afición visitante. No podemos hacer otra cosa. Somos los principales damnificados en cuanto a las entradas que nos van a poder otorgar (en desplazamientos de la Mareona). Me encantaría que el Oviedo reconsiderara esa postura. Y que disfrutemos como se merece el derbi".

¿Plantilla para ascender?. "Con esta plantilla que tenemos, esta competitividad, lo que vemos es que se está trabajando bien, que se está generando y se está adaptando una forma de juego. Todos nos estamos adaptando. Hemos sido rápidos en asumirlo, pero requiere más tiempo para ver cómo nos asentamos. El Sporting siempre aspira a lo máximo. Tenemos que tener un proyecto autosostenible en el tiempo. Estamos convencidos de que así llegaremos arriba".

Reforma de la zona visitante. "Requiere de un estudio más en detalle. No va a poder ser esta temporada".

Inversión plantilla. "Hemos hecho todo lo posible. Todo el capital del club está en disposición de la plantilla. Lo hemos hecho. A lo mejor es que el año pasado teníamos más jugadores y este año hemos sido más concretos, más concisos, y entendiendo que había jugadores de Mareo, porque tenemos que continuar con ese ADN. Sé que hay muchos debates. Que la afición tenga el convencimiento de que hemos puesto todo. Veremos cómo se nos da".

¿Inversión económica mayor o menor?. "Hemos puesto todo lo que tenemos".

Derbi. "Llega pronto. Ni hemos calentado todo en la cabeza lo suficiente para que llegue un derbi. Estamos confiados en la plantilla que tenemos, en el crecimiento del grupo y del entrenador. El trabajo se va a ver. El ambiente va a ser espectacular. Tendrá todos los alicientes de un gran partido. Ojalá con una victoria del Sporting".

Tope salarial y mercado invernal. "El tope vamos a esperar a que lo publique LaLiga, porque puede variar aún. Hemos explotado todos los recursos. De aquí a invierno pueden pasar muchas cosas. Lo dije antes y vuelvo a decirlo: valoremos lo que tenemos. Estamos convencidos del trabajo de la plantilla. Ahora mismo estamos convencidos de los futbolistas que hay".