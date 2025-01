Ramírez dirige su primera sesión al frente del Zaragoza

Miguel Ángel Ramírez dirigió ayer su primer entrenamiento al frente del Zaragoza. El exentrenador del Sporting, que ha firmado hasta final de temporada y una campaña más, se definió a su llegada al cuadro maño como "un apasionado y enamorado del fútbol que se ha ido transformando en una mejor persona y entrenador. El fútbol me ha quitado muchas cosas, pero me ha regalado otras y ahora me regala una nueva oportunidad y un reto apasionante". Ramírez llega a un equipo que conoce bien. También a una afición "que aprieta y gana partidos" a la que se define como "exigente" y que "ha construido una historia grande y está ansiosa de poder ver a un Zaragoza en Primera".