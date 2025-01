El vestuario del Sporting tiene claro lo que le pide al 2025: "Es lo que quiere toda la afición, el ascenso"

Arropado por el público que acompañó el último entrenamiento del año en Mareo, el Sporting despidió el 2024 sobre el verde. El conjunto gijonés protagonizó un sesión de trabajo en el campo 1 de las instalaciones rojiblancos con la vista puesta en un 2025 lleno de esperanza e ilusión para pelear por la zona alta de la tabla. Diego Sánchez puso voz al sentimiento de un vestuario que prepara el derbi asturiano pleno de confianza y dejó claro el deseo para el nuevo año: “Vamos a hablar claro, el ascenso”.

El equipo. "Veo al equipo bien, con ganas de que llegue ya la competición. Estamos entrenando duro. Hemos vuelto para ello. Estamos felices, es un momento de disfrutar, coger sensaciones. Estamos contentos con lo que viene por delante".

El derbi. "Es momento de centrarnos en nosotros. Es lo importante contra todos los rivales. Es momento de recargar pilas, de volver físicamente al punto donde estábamos. Estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante. En la situación en la viene el equipo, es momento de centrarnos en nosotros".

Lesión. "Físicamente me encuentro bien ya. La lesión no dio más problemas. He vuelto y estoy contento por ello. Trabajamos duro durante ese mes y medio para volver al cien por cien. Las lesiones se van a quedar atrás. Fueron momentos puntuales. Estoy contento en lo personal".

Un año de cambio. "Es cierto que he vivido situaciones muy diferentes. El año pasado trabajaba, entrenaba a tope, pero no llegaban los minutos. Cambió la situación, por suerte para todos, y este año estoy contando más. Me siento importante. Creo que todos nos estamos sintiendo importantes. Eso dentro del equipo es un plus. Me veo con confianza y estoy contento por ello".

Crisis en diciembre. "Esto del fútbol son rachas. Hay partidos en los que juegas mal y ganas, y en este último mes de diciembre creo que nos merecimos más de lo que tenemos. Unos días la pelota entra y otros no. No tenemos que darle más vueltas. La actitud del equipo ha sido muy buena. No creo que sea tema de eso. El equipo está saliendo con todo y confianza en nosotros tenemos al máximo. No creo que sea un problema de juego ni de actitud, sino de rachas. No hay que darle más vueltas".

Deseos para el 2025. "Los días de descanso nos han venido muy bien a todos. La temporada se hace muy larga. Para el club le pido, no me voy a esconder, lo que todos: queremos el ascenso. Somos directos. Queremos llevar al Sporting donde se merece. Vamos a hablar claro, el Sporting tiene que estar en Primera. Es lo que la afición y toda la ciudad quiere".