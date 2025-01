El guiño a la San Silvestre de Gijón del futbolista del Barcelona Ferrán Torres

La San Silvestre de Gijón también se vivió desde el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Ferrán Torres compartió en su perfil personal de instagram una imagen de la prueba gijonesa, en concreto reposteó una foto subida a la red por el gijonés José Ángel Caperán. El que fuera atleta asturiano lleva años labrando una reconocida trayectoria como psicólogo deportivo y coach, profesión que le ha llevado a trabajar con varios futbolistas españoles. Entre ellos, el "Tiburón". La imagen, en la que Caperán aparece junto a su hija en la Plaza Mayor, tiene un mensaje añadido: corrió la San Silvestre con la camiseta con la que Ferrán levantó el título de campeón de Europa con España en 2024.

"Me han tocado vivir circunstancias difíciles en el mundo del fútbol, muchas críticas, mucha presión. Entonces, decidí ponerme en manos de un profesional. Me ha hecho cambiar radicalmente mi forma de ver las cosas. José Angel Caperán es mi psicólogo y también es quién me ha metido más presión que nadie. Me ha apretado como no me habían apretado nunca. Allí ha estado la clave en mi cambio", confesó Ferrán Torres en una entrevista a "El Periódico", del mismo grupo editarial que LA NUEVA ESPAÑA, la influencia del gijonés en su evolución meses antes de ganar la Eurocopa en Alemania.