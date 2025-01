Curbelo, el "rasque" entre jugadores del Sporting y el "más intenso" del Tartiere: "Están con hambre de revancha"

"Todos tenemos ganas de darle la victoria a la afición". Eric Curbelo es de los que tiene ganas de que "llegue ya el día 11", fecha del derbi asturiano, "para competir". El central del Sporting vivirá su segundo duelo regional tras la victoria en El Molinón de la primera vuelta y después de toda una carrera formando parte de otro choque de intensa rivalidad, el que enfrentó a su ex equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, al Tenerife. "Aquí es igual o superior", comentó antes de asumir que en el Tartiere "habrá algo más de intensidad", respecto a la primera vuelta. "Tienen hambre de revancha", señaló sobre los azules.

Vuelta al trabajo. "El 31 fue bastante duro (en cuanto a carga de entrenamiento) y hoy hemos acabado muertos. Hemos entrenado mucho. Veo al equipo con ganas. Es un buen inicio de año".

Deseos. "Que no haya lesiones. Que el equipo esté al completo para toda la temporada y afrontar todos los partidos con garantías. Meternos arriba y estar a disposición para estar en play-off".

Bache en diciembre. "No suelo fijarme en qué puesto estamos, pero estamos a tres puntos de estar arriba. Es la liga más competida de los últimos años. Ganar dos seguidos te mete arriba. Parece que estamos en un bache. Por pequeños detalles no hemos podido ganar, pero estamos en una buena línea".

Primera vuelta. "Me quedo un poco fastidiado porque tenía ganas de coger mi nivel. Cuando lo cojo me lesiono. Jugué 20 minutos y estuve bien. Con ganas de recuperar lo que no he podido aportar".

Derbi. "Están para jugarlos, son fechas señaladas. Estamos en buen momento, con ganas. Personalmente tengo ganas de que sea ya el día 11 para competir. Hay ganas de todos. Todos tenemos ganas de darle la victoria a la afición".

Derbi canario. "Los derbis en Canarias es el partido del año y por lo que viví en la primera vuelta es igual o superior. Me encantó cómo estuvo la afición. Ellos están con hambre de revancha. Va a ser más intenso. No solo valen tres puntos, es un poco más".

El parón. "Vayas bien o vayas regular, un parón de Navidad te hacen afrontar con perspectiva lo que viene. Vuelves con ganas, con el sprint final de hacer la segunda vuelta con ganas".

Regalo de Reyes. "Victorias. Que el equipo no tenga jugadores lesionados. Y que no tengamos derrotas. El partido que no se pueda ganar, empatar".

Diferencia entre centrales. "Cada uno tiene sus características. Los entrenamientos están para compenetrarnos. Nos adaptamos unos a otros. Con todos tengo una buena afinidad".

Confianza míster. "Lo doy todo. Me gusta entrenar y cuando estás bien y estás un par de partidos sin jugar te puede entrar bajón, pero a mí me gusta entrenar".

Intensidad en el entramiento. "Hubo un poco de rasqque, pero sano. Todos (los compañeros) están con muchas ganas de participar".