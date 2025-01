Así inicia el Sporting el mercado de invierno: un objetivo claro y una segunda opción a estudio

El Sporting y Álex Lozano trabajan en formalizar el final de la cesión del extremo gijonés en el Real Unión, donde apenas ha disputado cinco partidos en toda la primera vuelta. El destino del rojiblanco, si nada se tuerce, será el San Fernando, equipo de la Segunda Federación. La presencia de Dani Mori en el banquillo de los gaditanos, entrenador que ya tuvo a sus órdenes a Lozano en el filial del Sporting, ha sido clave para decidir destino. El jugador siente que con él tiene muchas posibilidades de recuperar los minutos y protagonismo de los que no ha dispuesto en Irún, mientras el Sporting trabaja en ayudarle para que pueda continuar con su evolución. Todo está pendiente de acordar su salida del Real Unión, que retomará los entrenamientos hoy y con quien la vinculación es hasta final de temporada. El extremo, por quien también se interesó el Avilés Industrial en las últimas semanas, espera noticias desde Gijón.

La salida de Álex Lozano (2005) rumbo al San Fernando de Segunda Federación será el primer movimiento del mercado invernal en el Sporting. El canterano e internacional sub-19 buscaba cambiar de aires durante este mes de enero después de una primera vuelta en la que apenas ha contado en el Real Unión. Ni el relevo en el banquillo irundarra ha dado opciones a un jugador que afrontaba con mucha ilusión su primera experiencia lejos de Mareo tras dar por completado su ciclo en el filial rojiblanco. A pesar de que el cambio de Irún a San Fernando supondrá bajar un escalón en cuanto a categoría, ya que el Real Unión pelea por salvarse en Primera Federación mientras que los gaditanos compiten en Segunda Federación, el cuadro andaluz aspira a escalar posiciones y acabar peleando por el ascenso esta campaña. Solo seis puntos les separan de la zona de play-off y en sus filas cuenta con nombres contrastados en Segunda como Germán Sánchez o Airam Cabrera. Para mirar a la zona alta llegó en noviembre Dani Mori, quien ha insistido en la llegada de Álex Lozano para reforzar el ataque del San Fernando. Si no hay ningún giro inesperado, la llegada del gijonés se concretará en los próximos días.

El Sporting abre el mes de enero con la prioridad de firmar precisamente un extremo. La comisión deportiva lleva semanas trabajando en diferentes perfiles. Esta demarcación quedó pendiente durante el mercado veraniego. Al menos, a ojos de Rubén Albés, quien una semana antes del cierre del mercado ya mostrós su predilección por firmar a un futbolistas de esas características como guinda para la plantilla. Nico Serrano, del Athletic de Bilbao, es uno de los futbolistas por los que se ha interesado el conjunto gijonés, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. No es el único equipo de Segunda División pendiente de los planes del navarro, de 21 años, que esta campaña ha participado solo en tres encuentros con los leones. La campaña anterior militó en otro de los que le siguen la pista, el Racing de Ferrol, donde disputó la segunda vuelta firmando cuatro goles y rindiendo a un gran nivel. Arnaiz también es un perfil que gusta en Mareo, aunque su salida del Osasuna no es sencilla. En estudio se mantiene la posibilidad de hacer una segunda incorporación, posibilidad que no se descarta. Mucho menos tras la grave lesión de Jesús Bernal.

Por otra parte, hasta seis jugadores de la primera plantilla son libres de negociar con otros equipos a partir de enero, al estar en el último año de contrato. Entre estos casos hay situaciones diferentes. El Sporting tiene ya muy avanzada la renovación con Pablo García. El club rojiblanco le ha presentado una oferta que repite el modelo de el acuerdo con Guille Rosas y el que se ha planteado a Nacho Méndez (otro de los futbolistas con los que se intentará en las próximas semanas acabar de acercar un acuerdo). La propuesta es por tres temporadas, con una opcional. También finalizan su vinculación Olaetxea, Róber Pier, Víctor Campuzano y Cote, además de los cedidos. Respecto a esto último, es la situación de futbolistas importantes como Dubasin (sobre el que el Sporting tiene opción de compra), Caicedo, Gelabert y Maras.

