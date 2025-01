"La salud mental es como un piloto de F1, te puede dar campeonatos"

A la semana trata al menos a una treintena de deportistas desde su despacho en la gijonesa calle de Magnus Blikstad. A través de videoconferencia, tan pronto habla con Sergio Canales, figura del Monterrey tras su paso por el Betis y con quien lleva trabajando "nueve temporadas", siendo "uno de mis primeros clientes", como trata al barcelonista Eric García o a uno de los futbolistas españoles más mediáticos, el también azulgrana Ferran Torres. "Son los más maltratados por redes en este país", dice, de los dos últimos, el psicólogo deportivo y coach José Ángel Caperán (Gijón, 1980), quien recibe a LA NUEVA ESPAÑA para hablar del cuidado de la salud mental como "un valor diferencial, en la vida y en el deporte" ante citas de exigencia y repercusión como el próximo derbi asturiano.

Rostro popular en Asturias por sus años como atleta, alcanzando finales del Campeonato de España como corredor de marcha, militó en el Universidad de Oviedo y el Grupo Covadonga antes de buscar romper nuevos registros en el diván. Siguió los pasos de Amador Cernuda, al que conoció como psicólogo de la Federación Española de Gimnasia; se especializó en psicología deportiva de la mano de José María Buceta, expsicógolo del Real Madrid, y tuvo en el también gijonés Joaquín Valdés, mano derecha de Luis Enrique, "a mi mentor en el fútbol de élite". El sportinguista Gaspar Campos y la perla oviedista Marco Esteban son dos de los futbolistas asturianos que pasan consulta con él. Hay alguno más entre los grandes del fútbol regional. Les ve "más que preparados" para el duelo del día 11.

Mantener la concentración

"Aunque en casa no te hayan educado para ser competitivo o tener un autocontrol correcto, eso se puede entrenar", explica Caperán para introducir alguna de las claves con las que trabaja para ayudar a mejorar el nivel deportivo de sus clientes. "Es un trabajo personalizado. Trabajamos principalmente cuatro variables psicológicas: la motivación, la autoconfianza (la sensación de que controlo todas las situaciones que se pueden dar en un partido), el autocontrol (después de un error, o de una injusticia o una tarjeta) y el control de la atención. Este último es lo más complicado con los chicos jóvenes. Fruto de la hiperestimulación de las pantallas, tienen muchas dificultades para mantener la concentración. Noventa minutos en el fútbol, para estas generaciones, es muy largo", detalla.

Caperán admite que "al principio, cuando no están formados, lo que más les cuesta es que les piten y que les critiquen". Ese es otro gran caballo de batalla a la hora de educar una mente saludable: cómo encajar el impacto de las críticas y la exposición pública. En este apartado, con atención a las redes sociales, donde las situaciones "de acoso hasta en chicos que juegan en Tercera Federación" está a la orden del día. "Nos han hecho pensar que lo que se pone en las redes sociales es estadísticamente significativo, y no lo es. Es una parte de una parte. La gente piensa que eso es realidad y no lo es", subraya sobre uno de los básicos a tener en cuenta. "Hasta que no se quite el anonimato en las redes, no parará. El mundo virtual tiene que tener las mismas reglas que el real. Si tú me insultas, yo te puedo denunciar", sentencia.

Para proteger a sus futbolistas de estos entornos insiste en trabajar en cierta desconexión y asegura que uno de los grandes problemas de la sociedad actual está "en la falta de empatía". "El problema de las redes, que hay que ponerlas en el lugar que corresponden, no son solo los ‘haters’, son los líderes de opinión. Hay periodistas deportivos que no saben el impacto que tienen cuando faltan al respeto a futbolistas jóvenes. No hablo de críticas. Hablo de faltas de respeto", afirma. En esa línea, recuerda que "la evaluación de tu rendimiento no puede girar alrededor de lo que piensen unos desconocidos. Tienes que tener siempre un entorno sólido formado por la gente que a ti te preocupa. Que te digan lo bueno, lo malo y también la solución. Ferran Torres tiene ahora un aluvión de seguidores por cómo ha sabido superar ese tipo de situaciones. La gente quiere ver goles, pero admira historias para verse reflejados en ellas. Canales es el futbolista más resiliente del mundo. Tras la rotura de tres cruzados ha llegado a ser internacional", destaca.

"Los futbolistas no suelen tener problemas mentales, pero sí necesitan ayuda para explorar el límite de su rendimiento. Porque sólo con echar coj.... no es suficiente. Es cuestión de poner ciencia y sistema a lo que antes se hacía de manera informal. Eso al final marcará la diferencia", continúa el gijonés, quien también ayuda a entrenadores como Javier Sola, el preparador de la figura del ciclismo Tadej Pogacar. Porque "si ahora no tienes en cuenta el valor psicológico" en el deporte de élite, "te quedas atrás". "La salud mental es como un piloto en F1. ¿Con un Ferrari puedes ganar el Campeonato del Mundo de F1? Si tienes buen piloto, sí. Alonso ganó cuando Renault no tenía el mejor coche", sentencia.

"Más que preparados"

Y volviendo al derbi, Caperán ve a los futbolistas con los que trabaja, de uno y otro bando, fuertes de mente. "El derbi se maneja como un partido importante, pero muy motivante. En ningún momento es un estresor. La motivación es máxima y todo es bueno. El futbolista piensa que toca hacer todo lo trabajado con un nivel de adrenalina que me encanta. El enfrentarse a la presión del público y de las redes, los chicos que tengo lo han superado con creces. Lo que quieren ya es que, cuanto más ruido, mejor. Vas cultivando una competitividad que hace que quieran que su campo se parezca al del Liverpool", concluye ante la cita en el Tartiere. Él lo seguirá "por televisión, junto a mis dos hijos", comenta, antes de una última confesión: va con el Sporting.

