La carta sportinguista a los Reyes: compañía para el pingüino, nada de camiseta rosa, un deseo para Albés y Mareo...

Queridos Reyes Magos... sportinguistas, no vaya a ser que esta carta caiga en el buzón de los carbayones y entonces solo me traerán carbón, y encima foriatu, que por aquí ya no se extrae. Escribiros una carta con aquella ilusión de la infancia, cuando ya destilamos más escepticismo que entusiasmo, no deja de ser una catarsis con deseos anhelados. Y como los míos con respecto al Sporting ya los escribí en estos papeles de forma recurrente, he decidido convocar a un sanedrín de irreductibles sportinguistas para que la catarsis sea colectiva.

Sin dilación os traslado sus deseos y especificaré algunos de los más singulares. El 99,99999 por ciento de los encuestados fue unánime: todos quieren que el Sporting ascienda y, de manera más inmediata, ganar el próximo derbi en el Tartiere, y para conseguirlo reclaman refuerzos, uno por línea. También se detecta un cierto movimiento de desconfianza hacia los patrones de Orlegi.

El 0,11111% restante corresponde a un oviedista infiltrado, Gilberto, quien os pide que "el Sporting nunca ascienda, que reconozca la supremacía azul y explique por qué la estatua de Preciado da la espalda al campo". Ni caso. Cumpliendo las reales ordenanzas, fue depositado con espíritu navideño en el Piles junto a una horda de muiles ultras.

Recuperada la pureza rojiblanca, queridos Reyes Magos, paso a repasaros las peticiones más singulares, con los nombres de los protagonistas desfigurados por su extremo pudor.

Tomasín os reclama "un pingüino o especie similar que haga compañía al que ya tenemos, alguien que evite que Caicedo juegue y un segundo portero".

Kike el kilovatio quiere fichar a "José Arnaiz del Osasuna, un central y ganar el derbi".

Nachín el Nachopón, "un delantero, menos aires de Jalisco y cordura en la grada", para que El Molinón no se contamine del estercolero homófobo y racista.

Julio Caxilón os propone que "se prohiba salir de rosa a un campo de fútbol (por el color, que no le gusta, no por el género), que la cerveza sin alcohol sea abolida y quedar por encima del Oviedo".

Oscar el de la Caja que "el apoyo incondicional de la Mareona no decaiga, un par de refuerzos y el ascenso".

Gerardo el de la banda pide que "Rubén Albés tenga mucha suerte y dure muchos años en el Sporting, que tanto el primer equipo como el B suban de categoría y que Mareo vuelva a ser la mejor cantera del fútbol español".

Miguel el sanroqueño desea "menos mexicanos y más asturianos, implicación del Ayuntamiento en la mejora de El Molinón y a ver si subimos porque si no...".

Miguelín el nuestru, "una diana pa suplir la falta de un delantero centro, un candado pa amarrar los puntos clave que se están escapando y un complejo vitamínico pa aguantar la segunda vuelta en los puestos de cabeza y no desfondarse como en otras temporadas".

Don Jesús el eterno presidente mira al cielo "por si fuera posible que vuelva Quini". ¡Ahora, Quini, ahora!

César el del Falcon ve necesario "mejorar la defensa en el centro izquierda que es por donde llegan los goles, un killer para finalizar las ocasiones y que Otero recupere la posición pegado a la banda que es donde rinde más".

Y Luis el cubano, pletórico como los ciclistas a golpe de riñón, lo quiere todo, para no volver a salir cabreado del Templo.

Personalmente solo quiero una bola de cristal para desentrañar qué quieren decir los patrones de Orlegi cuando utilizan términos como "ambición", "exigencia", "proyecto en marcha" o "camino adecuado", sin especificar ni cómo, ni con qué, ni con cuánto, ni a dónde. Lo he intentado con la Inteligencia Artificial, pero con ingenio y perspicacia me remitió a la virgen de Guadalupe, quien a su vez declinó opinar porque para ella resulta ‘duro’ entrar en asuntos astur-mexicanos.

Sin más, les dejo unas cajas de sidra cuya cultura es Patrimonio Inmaterial de la Unesco y unos cuantos bocados de la tierra. Un abrazo rojiblanco.

PD: No esperen cachopo, no es un plato asturiano.

