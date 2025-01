Primero el extremo y luego...: las claves del mercado, el tope salarial y dos grandes nombres en el radar del Sporting

El Sporting tiene decidido invertir el grueso de sus recursos en el fichaje de un extremo, y salvo que se ponga a tiro un perfil interesante para la demarcación de pivote, no llegará en ningún caso un centrocampista antes de reforzar esa posición de atacante versátil en la que trabaja desde hace meses la dirección deportiva. La contratación o no de un medio se decidirá avanzado enero, una vez que se zanje el fichaje del extremo. De momento, lo que urge es el fichaje de ese atacante.

El club puede emplear en una contratación para este ventana de invierno hasta un 80% del salario que cobra el lesionado Jesús Bernal. La entidad tiene aún dos semanas para avisar a La Liga que se acoge al artículo 77 "Supuesto de lesión de larga duración de un jugador", se llama esta opción. Si la patronal, como se espera, da su visto bueno –Bernal tiene una lesión más importante que los cuatro meses de plazo mínimo de lesión que exige el organismo que lidera Tebas para permitir a los clubes ampliar su capital–, en Mareo podrían disponer de ese 80% más de margen salarial. Pero una cosa es tener margen salarial. Y otra apostar, invirtiendo más dinero, ampliando el gasto presupuestado para este mercado de invierno. El club debe pagar igualmente la ficha de Bernal pese a estar lesionado. Y también pagarán de su bolsillo el fichaje de un relevo. Una cosa es que La Liga libere ese 80% de margen en el tope salarial, y otra distinta que esto no provoque que se aumente considerablemente el gasto en plantilla si se decide fichar. Y, de momento, la dirección del Sporting se centra en el extremo. Esto presenta indirectamente un debate interesante. Calibrar la apuesta de la organización para que el Sporting intente esta temporada subir a Primera División. La apuesta puede centrarse en un solo jugador. El tema es el gasto. El club es noveno, está a 3 puntos de los puestos de play-off,y tiene una plantilla muy corta., más ahora sin Bernal, k.o. toda la campaña.

La comisión deportiva tiene controlados varios perfiles de medio, aunque no ha avanzado por ninguno. Básicamente porque ahora mismo no hay certeza de que vaya a fichar. O al menos de cuánto se va a gastar. Lo previsible es que fiche, pero al final de enero. Pero los esfuerzos van al extremo. Aquí el club gijonés deberá sortear varios factores para firmar a uno que eleve el nivel. El primero, el tope salarial, salvo que se decida invertir ese 80% más de margen que permite la lesión de Bernal. La Liga no obliga a que el club fiche a un centrocampista por la lesión de otro centrocampista. Si el Sporting quiere, puede añadir ese 80% de margen para el extremo. Después está la complejidad de cada operación: competencia con otros clubes, acordar salarios… No es fácil, si no se invierte. En cualquier caso, hay más nombres que están en el radar. Pero sin avances. Al menos, en este punto del mercado. Se apurarán las prioridades.

Llamada a Arnáiz

La entidad está tirando por perfiles altos. Como desveló LA NUEVA ESPAÑA, los que gustan son Nico Serrano (Athletic) y José Arnáiz (Osasuna). Por Arnáiz, se han hecho movimientos, desde hace semanas. Algunas fuentes apuntan que incluso la dirección deportiva habló hace semanas personalmente con el jugador, viéndose con él. Pero Osasuna de momento no lo suelta, sin fichar otro extremo. Arnaíz acaba contrato en junio. Sería libre para negociar por otro club ya desde enero. Tiene una ficha alta, además. Serrano fue titular y jugó una hora en el duelo de Copa del Rey en Las Gaunas ante la UD Logroñés. Valverde, de hecho, lo ensalzó después, pero tampoco se cerró en banda a su salida: "No juega lo que le gustaría, pero contamos con él". El tema está en que si sale, que está por ver, la competencia es enorme: Granada, Racing de Ferrol –donde estuvo–, Elche....

Suscríbete para seguir leyendo