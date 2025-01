Historias anónimas de derbi. De conquistar el Tartiere a ser un rostro fiel de una peña del Sporting: "Fue un partido caliente"

"Tengo un recuerdo grabado: estábamos llegando en autobús al garaje del Tartiere y vi a un padre incitando a su hijo a hacernos una peineta como en ese momento estaba haciendo él. El crío tendría unos 3 años. Y eso... sorprende".

Pablo Martínez apura un café en la trastienda de un amplio local en el barrio que le ha visto crecer, Nuevo Gijón, y donde sigue residiendo en las largas épocas en las que se encuentra en la ciudad. En una bolsa blanca lleva un puñado de camisetas del Sporting a las que los años les han sentado de maravilla. Son en realidad tributos que evocan momentos de un pasado donde soñó con ser futbolista profesional.

Elásticas que también preservan hazañas que con el tiempo –y el dominio azul sobre el rojiblanco en los derbis que se celebran en Oviedo como el de este sábado en el Tartiere– cotizan al alza. Memorias que en definitiva van y vuelven a la cabeza de este gijonés que ahora sale adelante en el hotel Hard Rock de Ibiza, donde trabaja, y que vive el sentimiento sportinguista desde el otro lado: hoy es uno de los socios más fieles de la célebre peña sportinguista Nuevo Gijón-Perchera, con sede en el bar Sergio.

"Es otra forma de entenderlo. Es muy bonito porque juntamos el sentimiento sportinguista con el del barrio. Todos mis amigos de la infancia están en la peña. Y cuando juega el Sporting en El Molinón nos vamos de comida y después vamos al campo. Y fuera fuimos a Burgos, Santander...", cuenta sobre su sentimiento este forofo peñista que ya sabe lo que es conquistar el Carlos Tartiere como futbolista del Sporting.

El 13 de febrero de 2011 es una fecha grabada para siempre en la historia de los derbis asturianos. Para el Oviedo supone el recuerdo de uno de los días más sombríos de su historia tras caer (0-1) en el Carlos Tartiere a manos del filial del Sporting. Para Pablo Martínez, que entonces era un guaje que competía con el filial y soñaba con algún día ser futbolista profesional en el equipo de su ciudad, pensar en aquella conquista de un puñado de chavales en el campo del eterno rival irremediablemente le da un punto de nostalgia. Pablo formaba parte de un filial con mucho ilustre: Juan Muñiz, Gálvez, Álex Serrano, Barrera, Borja Navarro... Entonces era uno de los más prometedores centrocampistas que se habían formado en Mareo (de allí salió tras jugar en alevines y regresó en el último curso de juvenil), comenzaba a ganar peso en el filial gracias a la confianza de Javier Vidales y, de vez en cuando, asomaba la cabeza para entrenar con aquel equipo que lideraba el carismático Manolo Preciado y contaba en sus filas con jugadores de enorme nivel en su posición: "Estaba Eguren, Rivera, De las Cuevas. Y era el año que comenzaba a subir Cases. También estaba asomando Sergio Álvarez. Era muy difícil entrar".

–¿Qué se le viene a la cabeza al pensar en aquel derbi que gana con el Sporting B en el Tartiere?

–Fue un derbi caliente. Acabamos con 9 jugadores. Y el Oviedo, con 10. A nosotros nos expulsaron a Alain y a Carracedo. Es el derbi en el que se enganchan Borja Rubiato y Alain. Cuando el árbitro los expulsa, los separan. Pero en el túnel, se enganchan otra vez... La gente apretaba bastante. No estaba en el campo la gente que meten ahora. Pero el ambiente era hostil. Yo salí en el minuto 70 y me pareció como un partido entero: el Oviedo nos metió en el área, nosotros defendíamos con 9 jugadores... Cuando acabó el partido me tiré de rodillas. Fue una liberación de alegría, cansancio físico y mental, de desgaste".

–Y luego en el vestuario, ¿cómo lo celebraron?

–(Risas). Mucho...

Pablo ya no es ningún pipiolo. Tiene 34 años –en breve cumplirá 35–, y hace unos pocos meses que el tren del fútbol se ha detenido en seco tras una carrera dilatada entre modestos: Unión Popular de Langreo, Ceares, Colunga.... "Una vez estuve cerca de fichar por el Burgos por mediación de un representante. Entonces creo que estaba en Tercera. Pero no se dio. Con 25 ya veía que no iba a vivir del fútbol", reconoce. "El resquemor por no llegar lo tienes un poco ahí. Una vez que llegas a un filial hay dos opciones: destacar mucho o tener una pizca de suerte".

