El gesto de Cote con Cazorla antes del derbi: "Me gustaría que pudiera disfrutar"

José Ángel Valdés, Cote, se pasó este martes en Mareo por la sala de prensa para valorar la actualidad del Sporting de Gijón antes del derbi asturiano que se celebra este sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El capitán del Sporting tuvo además palabras de apoyo para Santi Cazorla, estandarte del Real Oviedo, ausencia para el encuentro del sábado en el Tartiere.

Sus declaraciones

¿Cómo se afronta el derbi? "Sabiendo que es un partido muy importante para el club y nuestra gente. Desde ese punto la plantilla está mentalizada, sabiendo de la importancia del partido. Espero que seamos capaces de afrontarlo bien y competir. Hay equipo para ganar. Tenemos que ir con la misma ambición y ganas"

Aspectos a controlar. "Los últimos derbis controlamos mejor los pequeños detalles. Y los ganamos. Fuimos superiores en un conjunto global. En el Tartiere hace muchos años que no ganamos, pero en los últimos partidos estuvimos cerca. Sabemos que tenemos buen equipo y queremos ganar... En los últimos derbis estamos siendo capaces de controlar los pequeños detalles. Si seguimos en esa línea, el equipo que controle esos pequeños detalles son los que tienen más opciones".

Mentalidad. "No tenemos que pensar más allá en lo que no sea el partido. Tenemos que centrarnos en el derbi. Pensando de esa manera… estaremos más cerca de pensar en la victoria".

Baja de Cazorla. "La baja de Cazorla. Un jugador como él y con su nivel y trayectoria y con todo lo que su figura mueve… es una baja sensible. Desde que lo siento, me gustaría que pudiera disfrutar del derbi. Sé por lo que debe estar pasando por dentro, y que sería su gran ilusión. Espero que ganemos".

Favoritos. "No hay favoritos. En un derbi hay aspectos emocionales difíciles de controlar. En otros partidos no los tienes. No hay favoritos. Seguro que vamos a estar en disposición de poder ganar".

Importancia de ganar para superar el bache. "Se juntan las dos cosas: tenemos que volver a encontrar sensaciones positivas, poder ganar y más en un derbi. Tenemos la plantilla y la capacidad para ganar, pero será importante afrontarlo como tenemos que afrontarlo. Seguro que el equipo está a la altura".

Gol en el derbi. "Sigo sintiendo que el gol en el debí fue el más importante de mi carrera. Va a ser difícil igualar ese partido. Vamos con la mentalidad de que tenemos que hacer un gran partido. Da igual la diferencia de goles. Lo importante es ganar. Estamos trabajando en poder ganar"