Olaetxea, su esguince de rodilla, un reto para "seguir enganchados" y lo que más le gusta del Oviedo

Ni un esguince de rodilla puede con Lander Olaetxea. El centrocampista del Sporting terminó la primera vuelta renqueante y ha aprovechado el parón navideño para cargar pilas y recuperarse de cara al derbi. El vasco reconoce la motivación del partido, pone énfasis en el valor de ganar para "seguir enganchados al objetivo" y habla de las virtudes de un rival que, piensa, "nos puede venir bien".

El parón. "Estamos con muchas ganas. El parón nos ha venido bien para limpiar la mente y trabajar centrados en la segunda vuelta".

Lesión. Tuve un problemilla en la rodilla. Un pequeño esguince. Hubo buena evolución, he ido entrando poco a poco. Está todo en orden.

El plan. "Trabajamos un poco parecido cada semana, centrándonos un poco en el rival. Hay que tener en cuenta que este partido no es un partido cualquiera. También las emociones y adaptarnos a ellas para llevar a cabo el plan de partido".

Derbi como visitante. "Son partidos que a todos nos gusta jugar. No había vivido un derbi en un primer equipo, hasta ahora. Y menos de estas características, de esta rivalidad. El partido de casa lo disfrutamos mucho. Fue el cambio que necesitábamos para arrancar. Esperamos que en esta segunda vuelta arranquemos bien con estos tres puntos para lo que queda de temporada".

Mejor en casa o fuera. "Cada partido tiene sus matices. Como jugador me gusta vivir diferentes experiencias. No lo he vivido y voy concentrado, muy alerta".

Urgencia por ganar. "No sé si es necesidad, porque queda todavía toda la segunda vuelta, pero sí que es verdad que diciembre nos costó".

Ganar duelos. "Se puede trabajar. El componente táctico tiene un componente emocional. En el partido que jugamos en casa se vio en la intensidad con la que salimos para ganar duelos y atacar rápido. Creo que nos tenemos que centrar en nosotros, en aprovechar la emoción del derbi. Hay compañeros que han vivido muchos derbis y nos lo transmiten. Hay que aprovechar todo eso a nuestro favor".

Objetivo. "A medida que pasa la temporada conoces más a tus compañeros y al entorno y te vas soltando más. Estoy cómodo y a gusto. Estoy disfrutando. La pena ha sido el mes de diciembre. Con ganas de darle la vuelta y seguir enganchados en el objetivo".

El Oviedo. "Es un equipo con personalidad, que se atreve y quiere generar. Tiene una plantilla muy buena y diferentes recursos. Me gusta que sean valientes. Nos puede venir bien e intentaremos contrarrestarlo".