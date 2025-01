Albés centra la sesión en conceptos tácticos y sin Juan Otero

La lluvia acompañó la mañana de trabajo en Mareo con la mirada puesta en diferentes conceptos tácticos. Rubén Albés dio una vuelta de tuerca al planteamiento con el que saltará el Sporting este sábado al Carlos Tartiere sin despejar la duda de si Juan Otero estará en condiciones de poder ayudar a sus compañeros. El cafetero continuó ejercitándose de manera parcial con sus compañeros. Restan dos entrenamientos por delante para saber si la lesión muscular que le dejó fuera de las últimas tres jornadas de Liga se cobrará también la del derbi.

Algunos matices y confianza en el trabajo que ha llevado al equipo a desplegar su mejor fútbol. No se espera ninguna gran revolución en el once del Sporting para el duelo ante el Oviedo, pero sí detalles sobre un equipo titular por rematar. El estado físico de Juan Otero es una de las claves que marcará el ataque rojiblanco. El equipo ha echado especialmente de menos al colombiano, sumando un solo empate en las tres jornadas en las que no ha podido participar por lesión. Con Olaetxea y Róber Pier, renqueantes al inicio de la semana, ya en perfectas condiciones, y la baja de Bernal hasta final de temporada, los rojiblancos variarán poco el once tipo que viene utilizando Albés durante la primera vuelta. Hoy y mañana, a partir de las 11.00, continuará la preparación a puerta cerrada en Mareo.