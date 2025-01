Campu, al ataque antes del derbi: “Intentaremos que Asturias siga siendo rojiblanca”

“Intentaremos que Asturias siga siendo rojiblanca”. Víctor Campuzano, delantero del Sporting de Gijón, se mostró confiado con las opciones del equipo gijonés de cara al derbi asturiano que se disputa este sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo. “Dubasin está confiado. Hará un gran partido”, ensalzó Campu a su compañero . Sus declaraciones:

Semana especial. “Sabemos la importancia que tiene el partido. Vamos con ganas”.

Derbi. “Los derbis son partidos muy disparados. Es diferente, jugar en su campo es complicado, mucha gente viaja con nosotros. El Sporting puede decir que siempre juega fuera tiene gente. Será un partido disputado. Intentaremos romper esa racha”.

Descanso. “Nos ha venido bien desconectar. Hemos tenido bastantes días: la gente ha podido desconectar. Me encuentro bien”.

Partido importante. “La Liga es larga. No creo que nos juguemos más. Ya se ha demostrado estos años que en las últimas jornadas puede ser otra historia. Es un derbi. Y queremos que Asturias siga siendo rojiblanca”.

Comparación con el derbi de la ida. “Fue un partido completo, competimos bien en todas las fases del partido. Tuvimos el partido bastante controlado. Como mínimo hay que igualar la agresividad de ellos. Más allá de eso con matices tácticas y haciendo la cosa bien, tendemos bien”

Hassan y Dubasin. “Es un tema insólito que haya pasado lo de Hassan y Duba. Es algo que pasa. Son jugadores cedidos. Es un plus picante pero no debe cambiar la manera de enfocar e intentar irse del encuentro”.

Números de esta temporada. “Intento controlar todo lo que está en mi mano. Intente buscar soluciones a cualquier piedra que me encontrase en camino. Cuando la gente ayuda… hace mucho que eso es agua pasada. Hay que dedicarse a trabajar. Esto es un deporte: a veces ganas y otras pierdes. He cambiado cuatro cosas… y me ha ido bien. Estos años me he encontrado más cómodo”

Rol en el club. “Casi cualquier jugador quiere participar más y ser importante. Me preocupo de dar lo máximo. La decisión de jugar no es cosa mía; es cosa del mister. Mi trabajo es dar lo máximo. Me pagan por dar lo máximo. Si me toca ayudar desde fuera, ayudaré desde fuera; si tengo que hacerlo desde dentro, lo haré desde dentro”

Vuelta al Tartiere de Dubasin. “Es un handicap que a lo mejor no todos los jugadores tienen en su carrera vivir la situación que le va a tocar vivir. Está tranquilo, confiado, entrenando bien. Seguro que hará un gran partido”.