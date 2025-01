La rivalidad, mejor con sidra: el derbi entre Oviedo y Sporting también ye patrimonio

"Gústame que ganen el Oviedo y el Sporting", sentencia José Manuel Sopeña, cosechero de Rozaes (Villaviciosa), cuando se le pregunta por sus simpatías de cara al derbi asturiano del sábado (21.00 horas). Lo dice durante un encuentro entre lagareros y cosecheros de la región, organizado por LA NUEVA ESPAÑA en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias". Entre ellos hay aficionados, como Sopeña, que se sienten cómodos con los dos colores y otros que prefieren ver de lejos los del rival, pero unos y otros aún están de enhorabuena después de que la Unesco declarara a la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sucede además que, cuando hay sidra de por medio, el ambiente es más distendido y el buen humor se apodera del escenario muy rápido, como sucede en la mayoría de los chigres asturianos en los que se congregan parroquias de uno y otro equipo para seguir el derbi. Lo resume Daniel Ruiz, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" (CRDOP): "Que la rivalidad se resuelva en un chigre tomando un culín y el resto en el campo con un buen arbitraje".

Entre los que saben mucho de sidra y conocen de primera mano lo que sucede en un campo de fútbol está un cosechero, el naveto José Ignacio Díaz Llamedo, conocido como Nacho en su etapa de futbolista del Sporting, entre 1981 y 1985, segunda época dorada del conjunto rojiblanco. Ahora es cosechero en su localidad, Nava, y reconoce que, como futbolista, le hubiera gustado disputar algún derbi frente al Oviedo: "No me tocó jugar ningún derbi, no estuvimos en la misma categoría y me hubiera gustado".

Como cosechero de manzana asturiana, Díaz Llamedo es optimista con lo que pueda traer consigo la designación de la Unesco: "Puede ser un empujón bastante grande para la economía de Asturias y sobre todo para los cosecheros, que hasta ahora habían sido bastante ninguneados". En el fútbol, en la sidra y en prácticamente todo apuesta por la unidad: "Las cosas funcionan mejor cuando más junto vayas, por eso creo que si el derbi aúna a toda la afición de Asturias la declaración de Patrimonio va a aunar a todo lo que es el mundo de la sidra en la región".

Daniel Ruiz explica que para ellos está siendo "un año muy especial" por la designación de la Unesco, algo que considera viene "muy bien a todos los asturianos". De cara al derbi, apuesta por "unir algo tan identitario como la sidra con otra cosa tan identitaria como el fútbol". Desde su posición, no quiere decantarse por ninguno de los dos bandos futbolísticos, y como José Manuel Sopeña espera que Oviedo y Sporting "estén en Primera División, algo que es cada vez más difícil".

De una forma o de otra, desde su sector, el de la sidra, insiste en su esperanza de que esta bebida tan asturiana sirva "para unir": "Es algo que tenemos en común todos los asturianos". Como ejemplo pone esta reunión entre lagareros y cosecheros: "Hay que valorar esta unión entre lagareros y cosecheros, que también es fundamental para tener un producto, siempre hay tiranteces por precios y cosas, pero que nos juntemos todos con un propósito común como es la Denominación de Origen es muy positivo".

El gerente del CRDOP abunda en ese ejemplo de lagareros y cosecheros de cara al derbi: "Son los dos pilares, los que hacen la manzana y los que hacen la sidra, si no vamos juntos y de la mano esto no tiene ningún sentido, el barco no va a ningún lado, por eso está unión de la sidra la pedimos también para el derbi, que nos juntemos, que gane el mejor, que sea deportivo y que no haya ningún tipo de altercado ni violencia".

Darle valor a una seña de identidad como la sidra "será un impulso para el sector" y, añade Daniel Ruiz, "para todos los asturianos". Al menos, así lo está viviendo ellos: "La gente está muy contenta, lo notan en los chigres, lo notan los clientes también, a mí me para la gente por la calle, nos dan la enhorabuena por el trabajo que se ha hecho, que ha sido un trabajo en equipo de mucha gente, de un grupo investigador, con el apoyo del Gobierno... pero sobre todo de los asturianos porque hemos mantenido una cultura que tiene 2.000 años y sigue viva".

Aun así, siempre hay retos y problemas que solucionar, por lo que Daniel Ruiz pide que esta declaración de la Unesco sea "un revulsivo, un acicate y un legado que debemos dejar a las siguientes generaciones; tenemos una responsabilidad y es que los jóvenes mantengan esta cultura viva, para eso hay que seguir yendo al chigre, seguir tomando sidra con Denominación de Origen, con manzana asturiana, y que no mueran los pomares como está pasando, que algunos se están dejando por falta de relevo generacional".

Del lado de los lagareros, también es complicado salir del empate que espera Blanca Rodríguez, del Llagar Herminio, en Colloto, quien considera "que la sidra y el fútbol es algo que une a todos los asturianos". José Arsenio Tomás, también lagarero, sí que tira de largo por el lado rojiblanco y apuesta por un gol decisivo de Dubasin; Juan Miguel González Cabo, de Sidra Peñón, de Carreño, presume de sportinguismo, de llevar desde los 13 años trabajando y de haber tenido en su casa a Luis Suárez, el que hasta el de Rodri era el único Balón de Oro del fútbol español. Otra buena historia de fútbol que compartir tomando un culín.

