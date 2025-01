Albés se debate entre Campu y Duba de referencia si no llega Otero

Rubén Albés valora situar a Jonathan Dubasin como falso "9" con vistas al derbi asturiano que se celebra, mañana, sábado, en el estadio Carlos Tartiere, de Oviedo, siempre y cuando Juan Otero no esté en plenas condiciones de poder ser titular. El colombiano sigue sin completar un entrenamiento con el grupo, pese a sus esfuerzos por estar al cien por cien para el partido. Otero se ha machacado durante todo el parón por Navidad y se encuentra mejor tras su lesión en el bíceps, pero no ha realizado una semana de carga de entrenamientos al uso, algo que dificulta su regreso a la competición para un partido que se prevé muy exigente en el plano físico y también en el emocional. En todas las sesiones de la semana ha realizado trabajo específico, sin mucha intensidad en las cargas. Una cosa es que esté en condiciones de competir un tramo del partido; otra que los entrenadores le vean para jugar de inicio, algo que parece ahora mismo difícil. Hoy se probará en la última sesión de trabajo en Mareo (a partir de las 11 horas de la mañana). Pero en estos momentos su concurso de titular se antoja complicado.

El entrenador vigués valora situar a Duba arriba, si finalmente Otero no pasa esa prueba final. Es una opción que ha ganado fuerza, aunque aún no hay una decisión tomada. Dubasin no ha jugado como referente en lo que va de temporada, aunque es cierto que en el cuerpo técnico siempre lo han valorado para esa demarcación por su capacidad para pisar área y relación con el gol. Gelabert tiene opciones de jugar como extremo derecho. Y Gaspar continuará en la izquierda. Ese podría ser el ataque del Sporting en Oviedo. Albés, en cualquier caso, también estudia mantener a Campuzano como referencia y que Dubasin juegue en la derecha. La alternativa de Caicedo como referencia está prácticamente descartada. En el centro del campo están ensayando Olaetxea, Nacho Martín y Nacho Méndez. Es decir, un medio del campo con piernas y presencia. Gelabert sería ese cuarto centrocampista, aunque se escore a la banda derecha.

En defensa también hay debate. Yáñez es un fijo, también Guille Rosas. Pero en la zaga hay dudas, si se tiene en cuenta que Pier llega al encuentro algo más justo. Curbelo y Diego Sánchez se postulan como titulares, con José Ángel y Pablo García con las mismas opciones de jugar.

