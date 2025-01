Albés responde a Calleja sobre "guerreros" en el derbi y apura el mercado: "Espero que lleguen dos futbolistas lo antes posible"

Cuenta con Otero, con matices, y espera regalar a la afición del Sporting la alegría de una victoria en el Tartiere. Rubén Albés afronta la visita al Oviedo con la motivación de repetir la victoria de la primera vuelta y mostrando un punto de vista diferente al del entrenador de azul. Mientras Calleja apeló este viernes a que aquel encuentro se decicidió por lo emocional y pidió a sus jugadores saltar al campo como "guerreros", el vigués añadió algo más. También hizo referencia al mercado, apurando la llegada no solo de un extremo. "Espero que lleguen dos futbolistas lo antes posible. La baja de Bernal nos ha trastocado", comentó en referencia a poder firmar, también, un mediocentro. .

Maras. "Tiene unas molestias en el tobillo. Se ha decidido parar para tratar de recuperarlo. No será para largo".

Otero. "Ha hecho un gran esfuerzo en vacaciones. Vamos a intentar hasta el final que pueda estar disponible. Veremos si está. Realizará una prueba. En caso de que no pueda ser de la partida, otros compañeros podrán aportar".

Valor. "Tres puntos desde lo numérico, pero representa mucho. Es un partido que te cambia desde el punto de vista emocional. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Tartiere".

Esfuerzo y exigencia. "El Oviedo es un rival que te lleva a tener que estar muy bien desde el punto de vista físico. Nosotros también. Te lleva también a nivel mental, estar preciso y ver las cosas pronto. Hay que tener un punto de locura para afrontarlo y también estabilidad en determinados momentos".

Intensidad Calleja. "Al final, en los partidos hay un componente de emoción, pero hay también un componente futbolístico. Me parece muy reduccionista llevarlo a una sola cosa. Los entrenadores lo vemos de manera diferente. Para que haya un buen partido tiene que haber muchos componentes que se junten. Respecto a la primera vuelta cambian cosas. Tenemos una identidad, pero habrá ajustes. Ellos lo harán y nosotros los haremos para sorprenderlo, también ciertas debilidades que puedan tener. Si repitiéramos la primera vuelta no haríamos bien nuestro trabajo".

Urgencia. "Nos jugamos un derbi, no hay clasificación en un derbi. Representa más que tres puntos. Nosotros lo hemos sentido pronto. A mí me llegó el impacto rápido. Gijón me lo hizo ver. Demuestra que esto es especial".

La gente pide. "No es diferente (el mensaje): 'Míster hay que ganar al derbi, hay que ganar al Oviedo…' Esos son los mensajes. La gente es muy cariñosa, muy agradable. Tenemos en nuestra mano y no será fácil, devolver el cariño y hacer feliz a la gente. Dar es más satisfactorio que recibir".

Responsabilidad. "Cuando uno salta al campo te lleva a la responsabilidad, es el mayor cambio. Los derbis no suelen ser atractivos, pero la primera vuelta sí lo fue. Hay que encontrar el punto exacto y tener la determinación dentro de lo que queremos hacer nosotros".

Ganar un derbi. "Todos nos tranquilizamos con lo que queremos. El que quiera hacerlo con los últimos derbis, lo hará, el que vea el final de la primera vuelta pensará que estamos mal… Es un partido para sentirlo. Tengo ganas de ver el Tartiere, las caras de mis futbolistas y el sentimiento colectivo. No le voy a explicar a Nacho, Cote o Guille qué es un derbi, me lo explican ellos a mí. Es una suerte".

Cazorla. "Cuando uno no está, habrá otro. Tiene bastantes alternativas. El nivel de Santi no voy a ser yo quien lo alabe. Los partidos se afrontan como uno llega. El fin es el mismo, ajustarnos con lo que tenemos para sacar el mejor once".

Calleja pide guerreros. "Entiendo el mensaje que quiere enviar de intensidad y agresividad. Espero que nos comportemos como el equipo que somos. Como el sentimiento que tiene el equipo por el escudo y también con fútbol".

Dubasin. "Puede ser emocionante para él, sí, seguro. Está en un buen momento. ¿Para quién representa más el derbi, para Dubasin o para Gaspar? No lo sé. Dubasin ha llevado con normalidad el partido de la ida. Ojalá pueda hace run partido magnífico en el Tartiere".

Dubasin celebrar el gol. "¿Si fuera él? Sí (celebrar), probablemente sí.

El rival. "El Oviedo es un equipo completo. Contrataca bien, es capaz de manejar el balón y llevarte a un bloque bajo, combina… es muy completo. Lo dice sus futbolistas, los resultados y su organización. Tiene muchas cosas".

Afición. "Poco se le puede pedir más de lo que nos demuestra. Ya no el derbi, todos los partidos. Ha pasado estas postnavidades trabajando duro. A los futbolistas les pido tener determinación. No creo en los grises, en ser tibios".

Mercado. "Hay que visualizar jugadores y tomar decisiones. Esta semana no llegará nadie, espero que lo antes posible lleguen dos futbolistas. La baja de Bernal nos ha trastocado. Espero, como entrenador, que sean buenos y lleguen cuanto antes. Luego, con la realidad de mercado ya veremos qué se puede dar".

Derbis. "Estos partidos te exigen mucho y suelen ser partidos en los que se cometen muchos errores. Hay que convivir con eso. Hay zonas en las que si el rival recibe tenemos que tener alerta especial y saber en qué zonas el rival puede sentirse intimidado. No hay mayor respeto a nada que poniendo toda la voluntad que uno tiene. La gente de Mareo, además, lo hace por tres".