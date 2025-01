Ángel García y Silverio Argüelles, alcalde de Siero y diputado del PP en el Congreso, aficionados del Real Oviedo y del Sporting: "Ahora la política parece más la grada de los ultras que un salón de plenos"

Ángel García, "Cepi": "Meca, no fastidies. ¿Llevas una camiseta del Sporting con Queipo a la espalda?".

Silverio Argüelles: "Hombre, por supuesto".

Ángel García: "Yo no llevo el de Barbón, eh (risas)".

La política y el fútbol comparten muchas cosas. El pueblo suele apoyar a un equipo y a un partido político. Algunos muestran dudas, pero la política cada vez se parece más a una confrontación entre aficiones en un estadio. Ángel García, "Cepi", alcalde socialista de Siero, y Silverio Argüelles, llanerense y portavoz de Consumo del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, creen que hay que eliminar la crispación tanto de los salones de plenos como de los encuentros deportivos.

-Son amigos de toda la vida, pero uno es socialista y el otro del Partido Popular. Uno es del Sporting y otro del Oviedo. ¿Hay gresca?

-S. A.: No, no. Hay rivalidad sana y que gane el mejor, que es el Sporting, como siempre.

-Á. G.: Nosotros queremos ganar. Que sean ellos los mejores, pero nosotros ganar. Rivalidad ninguna.

-¿Quién es favorito para ganar el partido?

-S. A.: Ganará el Sporting, como ya hizo en la primera vuelta. Aunque los resultados de las últimas jornadas para los dos equipos muestren dificultades, yo creo que los rojiblancos llegan mejor al derbi que el Oviedo. Además, ellos cuentan con la baja del llanerense, Santi Cazorla.

-Á. G.: También tenemos uno de Siero, Álex Cardero, que está haciéndolo muy bien en estos últimos partidos y que seguro que lo va a suplir bien.

-S. A.: Nosotros tenemos también uno de Siero, ¿eh? A Dani Queipo.

-Á. G.: Pensaba que lo de Queipo era por Álvaro (líder del PP asturiano).

-Hablando de Cazorla, ¿al alcalde de Siero le hubiese gustado que naciese en su municipio? ¿Y al llanerense le hubiese gustado tenerlo en el Sporting?

-Á. G.: Bueno, Cazorla es de Fonciello, que está ahí en el límite. Es una gran persona que representa a la perfección lo que es el oviedismo. Esa apuesta por regresar aquí, por competir con todas las lesiones que tuvo, pues demuestra que con esfuerzo y con trabajo se puede lograr. Yo no creo que ningún aficionado al Sporting esté disgustado por que Santi esté en el Oviedo.

-S. A.: Claro, aunque de Mareo siempre han salido buenos futbolistas. Santi desde pequeño se vinculó al azul, tanto él como su familia. Sería un buen jugador para el Sporting, pero no lo vamos a ver vestir la camiseta roja y blanca. Que una persona como Cazorla haya triunfado en el fútbol a nivel nacional e internacional tiene que hacernos sentir orgullosos a todos los asturianos.

-El Oviedo decidió ponerle el nombre de Cazorla al palco de honor del Tartiere. ¿Para cuándo algo así en Llanera?

-S. A.: En 2020 fue reconocido como "Llanerense del año". Hay unas instalaciones en Llanera con su nombre, y luego, que, para nosotros, Santi no es un futbolista, es un vecino. Vive en Llanera como uno más: disfruta de Llanera y disfruta con Llanera.

-¿Pierde votos un político mostrando su escudo?

-Á. G.: Algún voto sí se pierde. Es una pena pensar que por decir que eres de un equipo alguien deje de votarte. Yo creo que el ejercicio del voto es mucho más que eso, es un derecho muy importante que tenemos todos y que debe ejercerse con otros objetivos, con otros criterios. Yo nunca he escondido mi simpatía y mi afición por el Real Oviedo, siempre desde el máximo respeto hacia el Sporting. Nunca se me escucharía decir nada en contra de ellos, ni mucho menos. Los políticos somos gente normal, que tenemos nuestras aficiones, nuestros gustos.

-S. A.: Yo creo que un político pierde el voto cuando engaña a la gente. Somos, como dice Cepi, personas normales. El alcalde y yo nos conocimos hace demasiados años. Con 10 empezamos a jugar juntos a fútbol en el Llanera, en el Colloto y en el Nora. Y en aquel momento ya era del Oviedo y yo era del Sporting. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Entonces, si alguien decide no votarte porque te gusta un grupo de música, porque tienes una orientación sexual o porque te gusta un equipo de fútbol, demuestra que tenemos que seguir trabajando y haciendo política para que todos nos respetemos por igual, pensemos lo que pensemos y tengamos lo que tengamos.

-Últimamente, da la impresión de que la escena política cada vez se parece más al ambiente futbolístico. ¿Hay mucho hooliganismo?

-S. A.: Hay una gran crispación, una gran confrontación. Es bueno que intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, trasladar a la sociedad un mensaje de todo lo contrario. Debemos poder discrepar, tener tolerancia, diálogo, negociación. Podemos ser del PP y del PSOE y podemos incluso tener espacios de encuentro. Es lo que cabe esperar de la clase política y lo que últimamente desafortunadamente no se ve mucho.

-Á. G.: La política parece más la grada de los ultras que un salón de plenos. La discrepancia es algo superimportante que nos ayuda a mejorar, a avanzar y atender mejor nuestras obligaciones. Cuando la discrepancia pasa por confrontación, insultos, judicializar la política, descalificaciones… Eso es un problema.

-¿Qué piden como políticos para esta tarde?

-Á. G.: Que haya un buen ambiente, que la gente disfrute del partido, que venga, que se tomen unas cervezas, que se rían, que lo pasen lo mejor posible, que es sábado y que gane el Oviedo, lógicamente. Que los del Sporting se marchen fastidiados y nosotros alarguemos toda la noche la celebración, que ya el lunes habrá tiempo para trabajar.

-Una pregunta para Cepi. El Real Oviedo tomó la decisión de construir su nueva ciudad deportiva en La Manjoya. Usted pujó fuerte por renovar El Requexón, en Siero. ¿Cómo se tomó esta medida?

-Á. G.: Pues con deportividad. Fue un tema que lideré desde el Ayuntamiento, creíamos que teníamos una opción muy buena para el Oviedo, la mejor. Así lo pensábamos, así la diseñamos, la definimos y la explicamos. Lo intentamos sacar adelante. El Oviedo optó por otra ubicación y ya está, no siempre se gana. No pasa nada, no me lo tomé mal, ni mucho menos. Tengo buen perder, pese a ser político.

-S. A.: Al final Ángel hizo como alcalde lo que tenía que hacer, pero yo creo que también el trabajo que hizo el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y todo su equipo, es de valorar.

-Voy a ponerle en un aprieto. Como amigo de Cepi pero también como popular. ¿Dónde le hubiera gustado que se hiciese?

-S. A.: El proyecto de El Requexón contemplaba la ampliación a una parte en Llanera, por lo tanto, no hubiera estado mal hacerlo allí, porque parte de la inversión se hubiese quedado en Llanera. Yo vi el proyecto que presentó el Ayuntamiento de Siero y fue serio, trabajado y estudiado. El Oviedo tomó su decisión y hay que respetarla.

-Á. G.: A mí lo único que me duele es que creo que es un error por parte del Real Oviedo el no dar el paso de querer ser el equipo de Asturias. Este hubiese sido un momento para mostrarse ante los asturianos como el equipo del pueblo. Muchos equipos de Primera tienen la ciudad deportiva fuera del municipio o de la ciudad en la que están y no pasa nada.

-S. A.: De todas formas, lo que pasa es que es difícil que el Oviedo se entendiese como el equipo de Asturias. El equipo de Asturias es el Sporting. Eso lo sabemos todos.

-Á. G.: Pues he de reconocer que el Sporting juega mejor ese papel. Considero que cuestiones como la de la ciudad deportiva eran una oportunidad muy buena para cambiar ese chip.

-¿Irán al partido? ¿Se atreven con un resultado?

-Á. G.: Yo sí. Lo veré sufriendo. Al partido de ida fui con mi sobrino, que es del Sporting, y me dio mala suerte. No lo llevo más (risas). Creo que quedarán 2-1, y si los dos goles son en propia, mejor.

-S. A.: Yo este año no puedo. Vine el año pasado, fui también a El Molinón, pero ahora me es imposible. Quedarán 2-3, con goles de Dubasin, Cote y Queipo, pero no de Álvaro.

