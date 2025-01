Otero comienza en el banquillo: este es el once del Sporting en el Tartiere

Juega Curbelo -no lo hace Pier-. También Gelabert -no lo hace Nacho Martín-. Pero no llega Juan Otero para ser titular, pero al menos estará en el banquillo. Rubén Albés apuesta por situar a Víctor Campuzano como referente en busca de la conquista del Carlos Tartiere. Este es el once del Sporting de Gijón para el derbi que arranca a las 21:00 horas en Oviedo.

Rubén Yáñez, Rosas, Curbelo, Diego Sánchez, Cote; Olaetxea, Gelabert, N. Méndez, Dubasin, Campuzano y Gaspar Campos.

En el banquillo: Joe, Pier, Pablo García, N. Martín, Queipo, Caicedo, Otero, Iker, Kevin, Oyón y Kembo