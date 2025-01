Rubén Yáñez, portero del Sporting: "El derbi de Asturias es único, es uno de los más importantes de España"

"Afrontamos el derbi con ilusión. Es el partido perfecto para volver a enganchar a la gente". Rubén Yáñez (Blanes, 31 años) aporta aire fresco. Encarna el cambio de tendencia en los derbis. Él, de momento, no ha perdido ninguno. Pero ahora el cuerpo le pide más: romper al fin la sequía de más de dos décadas sin conquistar el Tartiere. Reconoce que el vestuario tiene ganas de levantarse. Enfrente tiene a uno de los mejores amigos que le ha dado el fútbol: Portillo. Pero la amistad se queda fuera del verde.

-¿Cómo se encuentran de ánimo para el derbi? ¿Está preparado?

-Preparado y preparados. Creo que lo afrontamos también con mucha ilusión, porque después del parón navideño, tal y como veníamos necesitamos buenas sensaciones. Es un partido perfecto para volver a engancharnos como equipo y enganchar a la gente.

-Y para cambiar la dinámica.

-Para recuperar sensaciones, sobre todo también por el contexto del partido que es. Creo que es muy importante para nosotros conseguir la victoria.

-El Sporting lleva más de 20 años sin ganar en Oviedo.

-Está claro que es un objetivo a cumplir. Creo que sería muy bonito conseguir esa victoria fuera de casa, principalmente por los tres puntos, pero por el rival también. Es un partido que en Asturias esperan durante toda la temporada.

-Le ha tocado vivir otros derbis importantes. ¿Alguno como este?

-No. El de Asturias es un derbi único. Es uno de los derbis más importantes de España. Jugarlo es especial como profesional y por tener también la oportunidad de representar una gran ciudad.

-En la ida no les fue mal.

-La verdad es que fue un partido súper especial, sobre todo porque ser el día de Asturias. Jugamos en casa, con nuestra gente, hubo un recibimiento espectacular, que nos ayudó también a tener esa extra de fuerza que nos permitió sacar una muy buena victoria en casa y disfrutar de un gran día.

-En un derbi, ¿más corazón o cabeza?

-Necesitas de las dos cosas. Hay que jugar con cabeza. Pero también sacar el corazón y la garra porque es un partido muy de sentimientos. Es importante gestionar muy bien el partido y los momentos. Si conseguimos adelantarnos en el marcador, hay que tener cabeza.

-Conseguir la portería a cero sería lógicamente un punto de partida muy importante.

-Sí, es uno de los objetivos que tenemos a corto plazo el recuperar otra vez esa solidez defensiva que en un momento de la temporada estábamos logrando. Conseguir la portería a cero es primordial, porque al final te permite puntuar fuera de casa. Es un objetivo a corto plazo.

-La temporada pasada le tocó ser compañero de Hassan. Este año de Dubasin. Hay mucho debate.

-Nosotros con Dubasin estamos encantados. Creo que ha sido un fichaje que ha aportado muchísimo al equipo. Yo creo que es un chico con un nivel de competitividad muy alto.

-¿Le ha sorprendido?

-Sí. Le conocía de verlo jugar, pero verlo en el día a día y con el rendimiento que está dando ahora es una sorpresa positiva. Tenerlo en plantilla es muy bueno.

-¿Teme o respeta especialmente a algún jugador del Oviedo?

-Bueno, no sabría decir. Al final a los que tengo que tener más en cuenta serán a Alemão o Hassan. Son los jugadores ofensivos del Oviedo. Conozco también a Portillo. Entiendo que, con la falta de Cazorla, podrá estar ahí. Es muy bueno y también puede marcar esa diferencia.

-Tiene una gran amistad con él desde hace tiempo.

-Tengo una amistad grande, de varios años. Nos conocimos en el Getafe. Y luego a nivel personal, tenemos una relación muy, muy cercana. Somos muy amigos.

-¿Le ha escrito esta semana?

-No, no, prefiero que no. Sinceramente en las semanas de competición, cuando vamos a ser rivales, prefiero no mantener contacto. Ya tendremos tiempo para hablar tranquilamente después del partido.

-Pero le gustará coincidir con él en Asturias.

-Cuando vino, por un lado, estaba contento. Pero le dije que se había equivocado de equipo (risas). Ojalá se fuera a otro equipo. Estoy contento de que esté aquí y que pueda disfrutar de la competición tras estar sin equipo.

-¿Cómo vive esta semana? ¿Puede uno descansar igual, conciliar el sueño o evadirse de toda la presión que rodea al partido?

-Siempre lo he dicho: me gustan más los partidos intensos, los que tienen mucho ambiente, de competencia y rivalidad. Son los encuentros en los que con más ganas juego.

-Está viviendo un momento pleno de su vida. Padre, integrado en Gijón...

-Estoy muy contento. Además, mi hijo nació en la semana del primer derbi de la temporada. Y vino cargado de regalos (risas).

-Le queda todavía un año y medio de contrato en el Sporting, hasta 2026. ¿Le gustaría continuar más años en el club rojiblanco? Ha encontrado en Gijón esa estabilidad.

-Sí, claro. Estoy encantado en el Sporting. Estoy disfrutando muchísimo del momento que me toca vivir ahora. Intento vivir el presente.

