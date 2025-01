El Molinón será este sábado (18.30 horas) sede de un partido de alto voltaje. Primero, porque a Gijón llega un Elche lanzado, aupado a la segunda plaza del campeonato tras cuatro victorias en cinco partidos y más de dos meses invicto, y que exigirá al Sporting ofrecer su mejor versión para confirmar la mejoría del derbi y salir de una vez del atolladero (dos puntos de 15, y a cinco del play-off). También por el capítulo de tensión entre los dos jóvenes entrenadores que tuvo lugar en el desenlace del encuentro de ida en el Martínez Valero y donde el Elche se llevó una sufrida victoria (2-1) y que estuvo condicionada por la polémica final tras un claro penalti de Salinas a Nacho Méndez, que fue muy protestado por el vestuario rojiblanco.

Albés- Sarabia: reencuentro tras las tensiones en el Martínez Valero

La escena, grabada por las cámaras de Movistar, que rápidamente se viralizó en redes, mostraba a un Eder Sarabia fuera de sí lanzando una serie de graves improperios contra su colega, Rubén Albés. El entrenador ilicitano entendió que su camarada había sido políticamente incorrecto por evitar el clásico cruce de manos entre entrenadores al finalizar el encuentro por el hecho de salir derrotado. "¡Le iba a dar la mano. Cuando gana me llama!", afeó a voces el entrenador del Elche para después elevar aún más el tono con un descalificativo muy grave: "¡Qué se vaya con su p.... madre", llegó a espetar el vasco al que tuvo que calmar el delegado del Sporting, Mario Cotelo. Sarabia no se disculpó después con Albés en su atención a los medios de comunicación. "Sigo pensando lo mismo –por el gesto–. Aunque me equivoqué con las formas", dijo el técnico del Elche.

Albés, que fue advertido de lo sucedido en el vestuario, rebajó la tensión con el objetivo de dar el capítulo por cerrado. "Cuando acabó el partido estaba muy enfadado con el penalti no señalado (el de Salinas sobre Nacho Méndez). Me metí para dentro del vestuario. Es lo único que pasó. A partir de ahí, se ha desencadenado toda la situación", explicó, perplejo, el entrenador del Sporting. "Felicité al Elche y me gustaría haber felicitado a Eder. Pero con el calentón me metí para dentro (del vestuario). Esta situación me parece bastante inverosímil y desagradable", llegó a asegurar.

El equipo ilicitano, en un momento de forma espectacular, tiene una previa complicada por el partido que jugará en la Copa del Rey. El miércoles recibe al Atlético en el Martínez Valero en la ronda de octavos.

